Superbonus 110% con Knauf Insulation: 16 servizi per superare ogni difficoltà

La strada per ottenere i benefici fiscali derivanti dal superbonus 110% è ancora più in discesa grazie a Knauf Insulation che, insieme a GPI, mette a disposizione un pacchetto di servizi altamente specializzati per sbloccare ogni difficoltà progettuale e procedurale.

Cos’è il Superbonus 110%

Con il Decreto Rilancio (D.L 34/2020), divenuto legge a metà luglio 2020 (Legge 17/07/2020, n. 77) il Governo ha introdotto il Superbonus 110%, che permette di usufruire di una detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) pari al 110% per determinati tipi di interventi di riqualificazione edilizia, quali ad esempio l’isolamento termico dell’involucro, l’adozione di soluzioni antisismiche, o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Il Superbonus 110% costituisce dunque una grande opportunità per riqualificare e rendere energeticamente efficienti gli edifici che costituiscono il parco immobiliare italiano. Tuttavia la complessità della nuova normativa rende necessario un approccio competente e multidisciplinare, sia in campo prettamente tecnico-progettuale che burocratico e finanziario, per non inficiare la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali.

Accedere al superbonus 110% con Knauf Insulation

L’Ecobonus, infatti, presenta principalmente due criticità: la complessità procedurale e la frammentazione degli interlocutori da coinvolgere che rende ancora più complicato il processo. Proprio per agevolare il percorso di realizzazione degli interventi e di fruizione del Superbonus 110%, Knauf Insulation ha stretto una partnership con GPI – Global Partners Integrator, società di servizi che possiede tutte le competenze necessarie a realizzare e completare le procedure, le verifiche, gli interventi e gli adempimenti connessi all Superbonus.

«Questo progetto nasce dalla nostra visione, che mette il cliente al centro della nostra prospettiva. L’obiettivo, infatti, è quello di aiutare i nostri clienti, progettisti e utilizzatori finali a orientarsi all’interno di uno scenario regolativo molto complesso e in cui intervengono numerosi interlocutori, offrendo loro servizi altamente qualificati di assistenza e supporto e un interlocutore unico con cui confrontarsi. Abbiamo identificato in GPI il partner ideale, che condivide lo stesso approccio di “customer centricity” e di elevata qualità dei servizi offerti», spiega Paolo Curati, Managing Director di Knauf Insulation.

Servizi tecnici di alta qualità e pacchetti “chiavi in mano”

I clienti, progettisti e utilizzatori finali dei prodotti Knauf Insulation possono accedere con particolari scontistiche, a un panel completo di 16 servizi, che rispondono in maniera puntuale a tutti gli step necessari per il raggiungimento del Super Ecobonus: dalla fase di verifica preliminare della situazione ante-operam ai servizi di supporto alla progettazione vera e propria, dall’assistenza tecnico-burocratica durante la fase esecutiva, alla gestione delle fasi post-operam sia che si tratti di detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito.

I servizi di GPI vanno incontro alle esigenze di supporto e assistenza sia degli utilizzatori finali, proprietari di immobili e condomini, sia dei progettisti che necessitano di supporto in alcune fasi del percorso progettuale o burocratico. Inoltre tutti i servizi di GPI sono detraibili, rientrando all’interno dell’Ecobonus 110%.

I servizi sono modulabili e usufruibili singolarmente o in pacchetti, di cui il principale è il pacchetto competo, che li raggruppa tutti offrendo un servizio “chiavi in mano”. In questo caso il cliente affida a GPI, quale unico interlocutore, lo svolgimento e l’esecuzione di tutti gli aspetti burocratici-amministrativi e tecnici per l’ottenimento del Super Ecobonus 110%. Nelle fasi progettuali di questo percorso, GPI prevederà, per l’efficientamento energetico, i prodotti e i sistemi Knauf Insulation, che hanno tutti i requisiti per ottenere il Super Ecobonus. Scegliendo il pacchetto completo sarà GPI a occuparsi del coordinamento di tutte le figure professionali, interne o esterne, che intervengono ai vari livelli del percorso, evitando ai clienti di doversi interfacciare con molteplici figure per ogni passaggio.

Infine, per chi ha bisogno di una consulenza preliminare orientativa, è attivo anche un servizio di audit telefonico, con costi molto bassi, che offre screening e una prima analisi della situazione e dello stato dell’immobile, per capire le esigenze e i passi da intraprendere necessari alla finalizzazione del percorso verso l’Ecobonus.

Tutti i servizi e i pacchetti usufruibili sono descritti nella guida scaricabile al link: https://it.knaufinsulation.com/it/servizi-per-ecobonus-110