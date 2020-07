Polistirolo. Una storia infinita: il nuovo video Aipe sui vantaggi dell’EPS

“Ciao mi presento sono la pallina di polistirolo!”: così inizia il nuovo filmato realizzato da Aipe per promuovere l’EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato), chiamato più comunemente polistirolo.

Materiale poliedrico, il polistirolo si presta alla realizzazione di innumerevoli prodotti, ideali per svariate applicazioni: imballi per la sicurezza e integrità dei materiali durante il trasporto, caschi, contenitori alimentari e medicali, prodotti specifici per l’isolamento delle abitazioni e molto altro ancora.

Leggero, resistente, igienico e termoisolante, è riciclabile al 100% e riutilizzabile all’infinito. In più, per la sua natura contribuisce al risparmio energetico globale e alla riduzione di emissioni di CO2 e polveri sottili.

Per maggiori informazioni consultate il sito AIPE: http://www.aipe.biz/economia-circolare/