Nuova idropulitrice per pale compatte Bobcat

Bobcat presenta la nuova idropulitrice per pale compatte gommate e cingolate, progettata per spruzzare acqua ad alta pressione su strade, vie urbane e altre superfici.

«Grazie alla pistola di pulizia e all’avvolgitore con tubo di 20 metri, si può facilmente passare dallo spruzzatore frontale alla pulizia manuale, per intervenire su ingressi di edifici, angoli, statue, macchinari, automobili, panchine, segnali stradali o anche per accedere a luoghi angusti», spiega Daniele Paciotti, Product Line Manager Attachments Bobcat per Europa, Medio Oriente e Africa.

Primo produttore al mondo ad offrire sul mercato questo tipo di accessorio, Bobcat consente all’operatore di essere subito operativo grazie al design Plug&Play dell’idropulitrice, che può essere collegata in modo semplice e rapido alla pala compatta Bobcat. Le dimensioni compatte garantiscono la massima efficienza e semplificano il trasporto, mentre lo spruzzatore anteriore è regolabile per adattarsi a tutti i tipi di lavoro.

La nuova idropulitrice è disponibile in tre diversi modelli, 250S, 250M e 250L, per poter essere abbinate alle diverse pale compatte Bobcat e per soddisfare le esigenze specifiche di gran numero di applicazioni tra cui lavori stradali e di costruzione, disinfezione di ambienti per prevenire la diffusione del Covid-19 e altri tipi di sanificazione, pulizia degli arredi di parchi e strade urbane, manutenzione di ferrovie, ponti e tunnel, pulizia di pollai e altre strutture per il ricovero di animali, pulizia di molti tipi di macchinari.

Grazie alla stretta collaborazione con il fornitore finlandese Dynaset, l’idropulitrice utilizza la potenza idraulica della pala su cui è montata per pressurizzare l’acqua, senza alcuna perdita di potenza. La sua semplicità garantisce anche minima manutenzione e massima produttività.

Tra le altre caratteristiche del prodotto c’è la ruota anteriore flottante che permette all’idropulitrice di lavorare in modo fluido e rapido. Facile da usare e pulire, questo nuovo accessorio consente di portare a termine i lavori in modo rapido e sicuro. L’assenza di parti rotanti nella pompa ad alta pressione rende il dispositivo anche più duraturo di facile manutenzione.