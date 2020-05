Isolamento acustico e cartongesso: nasce il sistema Isolmant4you

Con il sistema a secco Isolmant4you, Isolmant rivoluziona il concetto di riqualificazione degli ambienti, modulando la propria tecnologia ai bisogni di comfort e benessere di ciascuno. L’innovazione per l’isolamento acustico di Isolmant si combina così a diverse lastre in cartongesso per un sistema a secco efficiente, sostenibile, salubre, veloce e semplice da applicare, per interventi che garantiscono comfort acustico e una maggiore salubrità dell’ambiente grazie a performance eccellenti e durature nel tempo.

Presente da oltre 40 anni sul mercato dell’isolamento acustico e termico nelle costruzioni civili e industriali con il marchio Isolmant, Tecnasfalti ha da sempre come obiettivo il benessere e il comfort abitativo delle persone che negli edifici vivono e lavorano. Ricerca, qualità, tecnologia e innovazione sono i capisaldi di questa realtà in continua evoluzione per rispondere alle esigenze del mercato.

Esperienza e profonda conoscenza dei materiali hanno portato Tecnasfalti allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia, come isolspace, il brand per la fonocorrezione di design, una problematica sempre più attuale e diffusa che l’azienda ha saputo anticipare e affrontare con prodotti altamente personalizzabili per interventi tailor made che uniscono design e funzionalità, elevate prestazioni acustiche e dimensione estetica.

Un’azienda con uno spirito innovativo e uno sguardo rivolto verso nuove frontiere, che non smette mai di accettare nuove sfide. Quella del 2020 si chiama isolseismic, il brand che segna l’entrata di Isolmant nel settore delle soluzioni antivibranti e antisismiche.