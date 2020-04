Con Unopiù il balcone diventa multitasking

Unopiù presenta Urban Balcony, una nuova struttura modulare in legno iroko, creata in collaborazione con Meneghello Paolelli Associati, che permette di arredare balconi e terrazzi in maniera totalmente personalizzabile. I moduli sono accessoriabili per qualsiasi necessità, e consentono di vivere lo spazio outdoor come luogo di lavoro, lettura, pranzo e lavanderia.

“La città vive e gli spazi pubblici e privati si evolvono. La fruizione degli ambienti si trasforma e Urban Balcony si pone l’opportunità di interpretare questo cambiamento aiutandoci a creare soluzioni multiple di micro-arredamento per una migliore fruizione dei balconi cittadini o di piccoli spazi outdoor. Urban Balcony è un sistema configurabile per terrazzi contemporanei. Mangiare, leggere, studiare, lavorare, stendere, prendersi cura di piante e fiori, riposarsi: sono solo alcune delle attività realizzabili in questo spazio ‘rinnovato’ che, per quanto piccolo possa essere, contiene un grandissimo valore“, spiegano i designer

La struttura modulare è in legno iroko, un legno pregiato ed estremamente resistente, perfetto per l’uso esterno, ed fissabile a parete o soffitto. La struttura fa da supporto a una serie di accessori in alluminio bianco: fioriere, vasi, armadietti, mensole, piani da lavoro, stendibiancheria, pannelli schermanti e coperture, configurabili a proprio piacimento.

Urban Balcony sarà disponibile sull’e-commerce www.unopiu.it entro l’estate.