Nuova scala retrattile Fakro: comfort e sicurezza per l’accesso in soffitta

Fakro presenta LWL Extra, ultimo modello di scala retrattile che combina prestazioni isolanti con semplicità e comfort d’utilizzo, per poter accedere al solaio in totale sicurezza e comodità

La scala è realizzata in legno con sezionale pieghevole, è dotata di doppio corrimano in metallo per agevolare le operazioni di salita e discesa, e gradini antiscivolo perfettamente allineati ai montanti, per un ingombro totale minimo.

La struttura è in grado di sostenere pesi importanti, fino a 160 kg, grazie anche ai solidi piedini antigraffio, che le conferiscono una grande stabilità. In più un meccanismo speciale con molla a gas rallenta la movimentazione dei segmenti della scala, evitando qualsiasi rischio per l’utente.

Con un coefficiente termico U pari a 0,74 W/m2K, questa scala risulta in grado non solo di garantire un elevato indice di coibentazione per l’edificio ma anche di ridurre al minimo le dispersioni di calore verso l’esterno.

La nuova scala retrattile LWL Extra è inoltre dotata di botola realizzata in materiale isolante dello spessore di 5,6 cm ed equipaggiata con doppia guarnizione perimetrale, ideale in tutti gli immobili in cui ci sia una notevole differenza di temperatura tra il solaio non abitabile e il vano riscaldato sottostante.

Un pratico gancio, posizionato all’interno della botola, consente di bloccarla nella posizione di apertura completa, prevenendone la chiusura automatica durante l’utilizzo della scala.