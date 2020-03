Saint-Gobain Italia rinnova la linea di stucchi

Saint-Gobain Italia lancia una linea di stucchi completa e rinnovata per soddisfare ogni tipologia di lavorazione, dal riempimento dei giunti e riparazioni di piccole fessure delle lastre in gesso rivestito, alla rasatura di intere pareti di cartongesso, fino ad applicazioni speciali come ambienti esposti ai raggi X. La nuova linea di stucchi per giunti Gyproc EvoPlus è disponibile in versione polvere e pasta, pensata per aumentare produttività e qualità finale anche in situazioni difficili. La linea presenta diversi vantaggi: maggiore lavorabilità, perché si ottiene facilmente un impasto cremoso e privo di grumi, elevata velocità di riempimento del giunto per una maggiore produttività, finitura eccellente con un punto di bianco elevato, massimo rispetto della salute, grazie alla certificazione A+ per le bassissime emissioni Voc, packaging ergonomico e sostenibile: i formati da 5 kg e 10 kg sono dotati di maniglia per facilitarne la movimentazione e sono realizzati con il 50% di plastica riciclata.

La nuova gamma stucchi è in grado di soddisfare tutti i quattro livelli di qualità (dal Q1 al Q4) disciplinati dalla norma UNI 11424 relativa alla posa dei sistemi costruttivi a secco, e si articola in tre categorie di lavorazioni: stucchi per giunti, stucchi per finitura e stucchi per applicazioni speciali.