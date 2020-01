Rincaro degli affitti record a Milano

Affitti roventi a Milano. Secondo l’International Rent Index di Housing Anywhere, piattaforma internazionale di alloggi per studenti e giovani professionisti, in Italia, Milano continua a stabilire nuovi record. Nell’ultimo trimestre 2019, infatti, il costo di un monolocale in affitto è aumentato del 9,8%, le stanze singole del 6,5% e i bilocali del 4,1%. Ciò significa che per un monolocale si spendono oltre 900 euro, per una stanza singola più di 630 euro e che un bilocale arriva a costare quasi 1200 euro al mese. La spesa media per un monolocale nel capoluogo lombardo ha subito uno dei rincari maggiori di tutta Europa, posizionandosi sul terzo gradino del podio alle spalle solo di Vienna (+14,6% per una spesa media di 804 euro) e Madrid (+10,2% per una spesa media di 837 euro).

Lo studio ha analizzato i dati di oltre 93.311 annunci di stanze private in alloggi condivisi, monolocali e bilocali pubblicati nelle principali città europee e disponibili sulla piattaforma tra ottobre 2018 e dicembre 2019, riuscendo così a fotografare gli andamenti dei canoni d’affitto su tutto l’anno passato.

Anche Firenze e Torino seguono lo stesso trend di Milano. Nell’ultima parte dell’anno è il capoluogo fiorentino a registrare gli incrementi più importanti, anche se la cifra netta è inferiore a quella del capoluogo lombardo. I prezzi dei monolocali a Firenze hanno subito un aumento del 5%, con una spesa media di poco inferiore ai 700 euro, seguiti dalle stanze singole, con una crescita del 4,6% per una spesa media di 458 euro e dai bilocali, con un rincaro del 3% e un canone di superiore ai 980 euro. Aumenta in maniera stabile anche il mercato degli affitti su Torino, con un incremento delle differenti tipologie abitative che si aggira tra il 3,3% (bilocali) e il 4,4% (monolocali e stanze singole).

Londra si riconferma invece la città europea più cara per l’affitto di bilocali, monolocali e stanze private. Al secondo posto Amsterdam, mentre chiude la classifica Monaco di Baviera.