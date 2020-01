Le soluzioni Laterlite a Klimahouse 2020 per un’edilizia sostenibile

Il gruppo Laterlite è protagonista al Klimahouse 2020 di Bolzano con le sue soluzioni leggere per un’edilizia sostenibile presso lo Stand A04/12 – Settore AB.

Farà il suo debutto il marchio Ruregold, entrato recentemente a fare parte del Gruppo Laterlite, con le sue soluzioni FRCM con fibre in PBO o carbonio per il settore del rinforzo strutturale e dell’adeguamento sismico di edifici e infrastrutture, le prime al mondo a ottenere la certificazione di validazione a livello internazionale, conforme alla linea guida ACI 549 statunitense.

Laterlite e LecaSistemi sono invece presenti con i brand e i prodotti Leca e Lecablocco in argilla espansa, materiale eco-biocompatibile e certificato ANAB-ICEA per le applicazioni in Bioedilizia e che ha ottenuto la certificazione EPD. Soluzioni per un maggior risparmio energetico, per costruire e ristrutturare in modo moderno, incrementando le prestazioni e il comfort abitativo con prestazioni certificate.

Come Leca TermoPiù, l’argilla espansa speciale antirisalita di umidità per la realizzazione di sottofondi e vespai isolati contro terra, dall’elevato potere drenante e isolante. Leca TermoPiù crea una barriera efficace dal punto di vista fisico offrendo al tempo stesso le massime garanzie sotto il profilo meccanico e della durabilità.

Performanti ai fini dell’efficienza energetica, i massetti premiscelati PaRis 2.0 e PaRis Slim, che massimizzano le prestazioni termiche dei sistemi di riscaldamento radiante a pavimento. Per quanto riguarda il consolidamento, invece, prodotto di punta è Perimetro Forte, l’innovativo sistema certificato e brevettato di cerchiatura perimetrale dei solai della gamma Leca-CentroStorico.

In evidenza a Bolzano anche tutta la gamma LecaSistemi di blocchi per murature a base di argilla espansa Leca per realizzare strutture a elevato isolamento termico. Lecablocco Bioclima Zero, in particolare, è la famiglia di blocchi multistrato in argilla espansa Leca per murature termoisolanti portanti e di tamponamento, per pareti ad alto isolamento termico in edifici a energia quasi zero (nZEB). A tutto “green”, infine, i blocchi Lecablocco “CAM”: questi elementi contengono oltre il 5% di materie prime riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotto e rispettano quindi i Criteri Ambientali Minimi e i principali protocolli di valutazione ambientale.