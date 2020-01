Natural Stone Box: gabbioni metallici per il verde urbano

I gabbioni vengono riempiti con pietre naturali scelte tra i granulati di produzione dell’azienda. Resistenti, facilmente trasportabili e pronti per la posa, i gabbioni Natural Stone Box rappresentano un prodotto versatile grazie alla varietà di riempimento. Le gabbie possono essere fornite anche vuote per un riempimento in loco.

Adatte a ogni contesto progettuale, i gabbioni Granulati Zandobbio offrono grande modularità e la possibilità di raggiungere altezze elevate. Drenanti, antierosive e indeformabili nel tempo, le gabbie sono facilmente removibili e riutilizzabili.