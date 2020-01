Bonus facciate. Non poteva che partire da qui il nuovo numero di YouTrade. La novità che promette (e speriamo mantenga) di dare un’impulso all’edilizia e al mondo del commercio, con un maxi sconto del 90% sui lavori centrati sulla superficie degli edifici cittadini, ha sollevato però anche dubbi e necessità di chiarimenti. Che, appunto, sono l’oggetto del primo articolo del primo numero del 2020 della rivista di Virginia Gambino Editore.

In attesa di conoscere il reale impatto della nuova agevolazione fiscale, che assomiglia quasi a un regalo, la rivista si concentra su altri aspetti strategici dell’attività delle rivendite edili e, più in generale, del settore delle costruzioni. Per esempio, il passaggio generazionale, che secondo un sondaggio condotto in esclusiva per YouTrade Academy da una società di ricerche di mercato interessa il 63% delle aziende. Il risultato della survey e i consigli per affrontare nel modo più corretto il cambio della guardia sono oggetto di due approfondimenti di sicuro interesse per chi possiede, ma anche chi conduce, un’azienda.

A proposito di rivendite: questo numero di YouTrade si affaccia sul mercato tedesco per analizzare la chiave del successo del gigante Hagebau, un gruppo che, tanto per capirci, ha qualcosa come 1.770 punti vendita in otto Paesi.

Ingrandirsi, ecco la parola chiave. Per riuscirci, il gruppo tedesco utilizza anche il web. E, purtroppo, le aziende italiane sono parecchio indietro su questo fronte. Per questo sul nuovo numero della rivista troverete un articolo con le 10 mosse giuste per aumentare la capacità di vendere attraverso internet. Naturalmente, il focus di YouTrade è, e rimane, la distribuzione di materiali per l’edilizia. Ma per farlo bene bisogna rimanere aggiornati. Per questo, accanto a tanti altri articoli, sul nuovo numero troverete anche uno speciale dedicato al risanamento energetico, acustico, con un focus sull’edilizia green, con tutto quello che c’è da sapere assieme alle soluzioni delle imprese. Infine, non manca un’anticipazione sul nuovo Klimahouse, dove vi aspettiamo al nostro stand! Insomma, è un numero di YouTrade particolarmente ricco: non perdetelo.