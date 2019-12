Mercato immobiliare boom a Milano (-11,4%) e Genova (+11,9%)

Il settore immobiliare è trainato da due città: Milano e Genova. Lo certifica l’Agenzia delle Entrate, che ha reso noti i dati relativi all’andamento del mercato residenziale nel terzo trimestre 2019. In particolare, per gli acquisti di case da luglio a settembre le vendite hanno registrato un rialzo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2018. È confermata, quindi, la tendenza al rialzo del numero di compravendite nel settore residenziale che continua dal 2014. L’aumento migliora rispetto al trimestre precedente, quando il rialzo si era assestato al 3,9%. Secondo l’Agenzia, le otto grandi città italiane per popolazione hanno messo a segno un aumento delle vendite del 5,8%, con balzi in avanti a due cifre per Milano (+11,4%) e Genova (+11,9%).