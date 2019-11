Secondo le statistiche, il 10% dei fallimenti delle aziende deriva dalla mancata pianificazione e gestione del passaggio generazionale. Un problema, quello della staffetta imprenditoriale, che in molti casi può sembrare un muro invalicabile. Non solo il passaggio è temuto e spesso poco accettato, ma di frequente si scontra con la mancanza di preparazione da parte degli imprenditori. Eppure tutti, prima o poi, devono affrontare la pianificazione della successione in azienda.

L’argomento, insomma, è caldo. Per questo Virginia Gambino Editore ha deciso di affrontare il tema del passaggio generazionale nel prossimo appuntamento di YouTrade Academy, che si terrà nello spazio di iLab Italcementi, a Bergamo, il 29 novembre. Accanto alle strategie da adottare per gestire il passaggio di consegne, il prossimo YouTrade Academy visualizzerà in anteprima il risultato della ricerca su I Bilanci delle Costruzioni, la estesa analisi su un migliaio di budget delle aziende del settore, dalla distribuzione alle imprese produttrici. L’intera ricerca sarà poi allegata al prossimo numero di YouTrade.

Lo scoglio del passaggio generazionale, invece, sarà approfondito su due piani: con una ricerca di mercato commissionata ad hoc e indirizzata sul mondo della produzione e della distribuzione edile, commentata da Anna Comincini dell’agenzia Free Thinking, e con una guida alle mosse da compiere, curata da Alberto Bubbio. Destinatari: tutti quegli imprenditori e quei vertici manageriali che devono o dovranno affrontare il tema del passaggio generazionale. Tra i punti che saranno messi sotto la lente, per esempio, ci sono il ruolo dei «delfini», cioè i predestinati alla successione tra figli, parenti e manager, le regole da seguire e la comunicazione in azienda, la valutazione delle performance, l’applicazione di criteri meritocratici, come affrontare la necessità di proteggere il patrimonio di famiglia… Insomma, tutti aspetti che chi guida un’azienda, proprietario o manager, deve conoscere.

