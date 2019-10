Torna la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Torna domenica 20 ottobre 2019 la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, seconda edizione. L’evento è promosso da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Come per la precedente edizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire e promuovere la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Anche in questa seconda edizione, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica parte dalle piazze delle principali città italiane, dove il 20 ottobre saranno allestiti punti informativi per sensibilizzare i Cittadini sull’importanza della prevenzione ed informarli sulle variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio. I Cittadini saranno, altresì, informati sulle agevolazioni fiscali oggi a disposizione per il miglioramento della sicurezza delle abitazioni.

L’appuntamento del 20 ottobre sarà inoltre l’occasione per promuovere il Programma di Prevenzione Attiva Diamoci una Scossa!: nelle piazze e sul sito web sarà possibile richiedere e fissare visite tecniche informative che si svolgeranno a novembre, Mese della Prevenzione Sismica. Migliaia di professionisti esperti saranno disponibili, senza alcun costo per i cittadini, ad illustrare le possibilità di interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili attraverso l’incentivo statale del Sisma Bonus, al fine di mettere in sicurezza la propria abitazione.