Aumenta il numero di anni di stipendio necessari per comprare casa

Tornano ad aumentare i multipli tra reddito e prezzi degli immobili. Tradotto: il numero di anni di stipendio necessari per acquistare casa. Secondo i calcoli di Tecnocasa, a livello nazionale sono necessarie 6,6 annualità di stipendio (il calcolo è condotto su quello base di un impiegato secondo il contratto nazionale) per comprare un appartamento di 85 metri quadri: 0,4 in più di quante ne servivano l’anno scorso. Ma a Milano occorrono più annualità: 10,2% e, rispetto ad un anno fa, supera Roma che scivola al secondo posto, con 9,5 anni di stipendio.

Il rialzo costante dei prezzi a Milano, con tassi di crescita superiori alla media la pone in cima alle città più costose d’Italia. Al terzo posto Firenze con 9 annualità. La città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,7). Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, a livello nazionale la differenza è stata più consistente: infatti si è passati dalle 9,0 annualità nel 2009 alle 6,6 nel primo semestre del 2019. In questo lasso temporale per comprare casa a Roma occorrono 4,1 annualità in meno, a Milano 2,3 annualità in meno. Bologna e Verona sono le città in cui, nell’orizzonte temporale considerato, il numero di annualità necessario è diminuito meno (-1,3).