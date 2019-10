4Bild: siamo diversi nella unità

«4Bild è il primo franchising nel panorama della distribuzione di materiali edili in Italia. Le rivendite si dividono in 4Bild Point per i materiali di base e 4Bild Casa per le finiture per la casa», spiega Giuseppe Freri, presidente del primo franchising nel panorama della distribuzione di materiali edili. «La creazione di una rete di vendita unica è parte del dna di 4Bild, che quest’anno ha aperto quattro nuovi punti vendita su Milano e Seregno. Gli spazi sono stati realizzati con un nuovo format, coinvolgendo consulenti specializzati nel retail per il settore edile. L’obiettivo è stato l’evoluzione delle forme e degli spazi, attraverso i layout e la realizzazione del punto vendita per passare dallo spazio commerciale al luogo fisico, per migliorare la vendita e la comunicazione».

Come è andato il fatturato del vostro franchising nel 2018?

La crescita è stata a doppia cifra.

Come sta andando invece nel 2019 e quali sono le previsioni a fine anno?

Il fatturato è in crescita e le previsioni sono positive con nuove aperture in programma.



Avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

A disposizione della clientela abbiamo servizi specialistici finalizzati alla progettazione integrata. Artigiani, progettisti e i privati possono contare su un gruppo di tecnici appositamente formati, in grado di offrire un pacchetto unico, comprensivo di posa in opera dei materiali e di assistenza tecnica in cantiere, con l'obiettivo di facilitare la gestione degli interventi di ristrutturazione e la loro realizzazione secondo la regola dell'arte. La gamma prodotti è customizzata al fine di sviluppare il processo. 44Bild fornisce inoltre alla clientela un progetto di comunicazione che agisce su tutti gli strumenti che vanno a veicolare l'immagine dell'impresa e dell'edificio: dalla presentazione dei capitolati alla creazione di strumenti di direct marketing, quale ad esempio la brochure per la vendita dell'immobile al cliente finale. Diamo la possibilità all'impresa di avvalersi dell'utilizzo di brand leader nella produzione, che assistono dalla fase di sviluppo dell'offerta alla fase esecutiva fino alla pianificazione di azioni di marketing che portano valore aggiunto per l'utente finale. Il valore del marchio diventa così sinonimo rappresentativo di qualità.

Quali sono i settori merceologici che stanno crescendo di più in rivendita, e quali invece sono al palo o stanno calando?

Il mondo del costruire a secco, tutti quei prodotti tecnici che necessitano di consulenza e le finiture per la ristrutturazione sono in crescita.

Perché un rivenditore dovrebbe scegliere di entrare nel franchising?

La nostra formula è diversa da tutte le forme di aggregazione che ci sono in Italia. 4Bild si caratterizza come una rete di rivendite visibili dall’esterno (clientela e fornitori) come un’unica catena, conservando però all’interno l’autonomia gestionale del singolo point. Organizziamo una «rete di vendita» che introduce tecniche innovative, che consentono di valorizzare i servizi offerti dal distributore e vanno oltre rispetto all’antica leva di marketing costituita dall’abbattimento del prezzo. L’obiettivo principale è il rinnovamento del rapporto sia con gli utenti che con i produttori, grazie a nuovi modelli di processo mutuati da settori distributivi più evoluti. In particolare, quello della gestione del magazzino e della logistica della distribuzione dei prodotti, in cui ricorriamo all’utilizzo delle applicazioni informatiche legate alla gestione e controllo ma anche al marketing. Lo sviluppo di 4Bild è dato dall’apertura di nuovi punti vendita e dall’ingresso di nuovi affiliati. Il sistema di copertura del territorio diventa così un vantaggio strategico poiché permette di essere vicini ai cantieri dei clienti e di seguirne la mobilità. Non per ultimo, 4Bild è in continua crescita ed evoluzione strategica in funzione del cambiamenti di scenario di mercato.

Qual è il vostro punto di vista rispetto alla concorrenza della Gdo?

Per differenziarsi dalla Gdo il distributore deve essere in grado di portare innovazione, creando un proprio format e valorizzando elementi quali, ad esempio, la specializzazione e gli aspetti di consulenza. Per migliorare il posizionamento competitivo, puntiamo sul trade marketing, sviluppando progetti che vanno a intercettare e sviluppare il target di clientela privata. Il format ora va a indicare un nuovo posizionamento dei 4Bild Point sul mercato, assumendo la valenza di centri specializzati, caratteristica che la Gdo oggi non può assolvere. Il posizionamento di centri per la ristrutturazione viene rafforzato mettendo in atto una serie di progetti speciali, che agiscono in modo trasversale sui diversi target di clientela. Per citarne uno, che rimarca la differenzazione dalla Gdo, è lo sviluppo di una squadra di specialisti, chiamati Esperti 4Bild. Quattordici nuove unità, specializzate in sistemi costruttivi a secco, impermeabilizzazione, strutture portanti e sistemi di facciata, finiture e progettazioni di interni e opportunità immobiliari, incrementano le competenze dello staff tecnico del network, da sempre focalizzato sulla centralità della formazione e dell’aggiornamento professionale, quale leva indispensabile per una proposta qualificata. Le nuove figure professionali operano trasversalmente sull’intera rete del gruppo, spostandosi a seconda delle necessità: dallo sviluppo dei capitolati all’attività in cantiere fino all’assistenza post-vendita. Il loro compito è duplice: da una parte, offrire supporto a imprese e artigiani nell’impiego di prodotti e tecnologie; dall’altra facilitare la scelta da parte di professionisti e clienti privati, fornendo anche assistenza durante l’intero processo di realizzazione dei lavori.

In questo momento qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati?

Consolidare il business implementato.

Quali iniziative di marketing e comunicazione avete messo in atto per il 2019?

Oltre alle attività ordinarie e costanti di marketing e comunicazione, ogni anno 4Bild mette in atto progetti speciali con le industrie partner. Nel 2012 è nato un format per gli eventi, che prevede una prima parte formativa e una seconda relazionale. Dopo il successo del #4BildOnTour 2018 Educational & Experience, prosegue anche quest’anno l’idea del tour a tappe con il nuovo concept 4Bild On Top, inteso come eccellenza. Come Milano, che si trasforma sempre più in verticale con un nuovo skyline e uno sviluppo urbanistico che la rende città internazionale. L’iniziativa ideata da 4Bild, in partnership con aziende leader nella produzione di materiali edili e finiture per la casa, si fa promotrice di cultura e architettura. Il 4Bild On Top ha preso avvio con un evento collettivo spettacolare a maggio nel 4Bild Point di Seregno con la presentazione del tour e del concetto di eccellenza nel prodotto, nel processo, nella logistica e nel servizio. L’evento si è concluso con l’OnTop Show, con il punto vendita immerso in un’atmosfera suggestiva con musica, luci e performer che si sono esibiti in spettacoli aerei e acrobatici on top! Il tour prevede nove tappe alla scoperta dell’eccellenza e dello skyline di Milano, con visite guidate e ingressi esclusivi che faranno scoprire bellezze come le Terrazze del Duomo e lo sviluppo urbano di Porta Nuova, Torre Branca disegnata da Giò Ponti e i tetti di Galleria Vittorio Emanuele, le merlate del Castello Sforzesco e la nuova City Life. In ogni tappa si scopriranno le aziende, si parlerà di eccellenza e si avrà la possibilità di gustare un cocktail sulle più belle terrazze di Milano.

La digitalizzazione e l’automazione dei processi sono le nuove frontiere del business, anche in rivendita: come vi ponete rispetto a queste tematiche?

L’utilizzo delle tecnologie informatiche è alla base dell’organizzazione di 4Bild, divenendo driver di sviluppo e fattore propulsivo per il business. Siamo il primo franchising di materiali edili e finiture per la casa in Italia e proprio in funzione del proprio modello innovativo, le tecnologie di gestione sono imprescindibili. Utilizziamo un sistema Erp di ultima generazione che mette in rete tutti i punti vendita. L’utilizzo di un sistema informatico e di rete consente il monitoraggio e la creazione di report statistici utili sia a valutare la penetrazione del mercato sia a gestire gli acquisti, ottimizzando le economie di scala e il controllo delle giacenze. I report aiutano inoltre a migliorare le vendite e ad avere una visione globale del cliente e delle tipologie di intervento edilizio.

Fate e-commerce?

No.

Fate formazione nei confronti dei franchisee?

Il personale 4Bild è altamente qualificato e formato con esperti che seguono la clientela sui cantieri. Il team è sicuramente uno dei punti di forza dei punti vendita, una squadra che lavora insieme da anni, specializzata nelle varie tematiche del costruire, con la passione per la vendita, per le relazioni, per i conti e per la logistica. 4Bild distribuisce 400 marchi, ha 50mila articoli in catalogo e diverse specializzazioni nei sistemi costruttivi: questo comporta una formazione continua sia interna che presso le industrie partner.