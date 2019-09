Idrotermosanitari, il boom continua

Prosegue il trend positivo del mercato idrotermosanitario. Secondo le più recenti analisi di Angaisa, l’associazione dei distributori di materiali Its, il 2018 è stato un anno positivo con un incremento delle vendite del settore rispetto all’anno precedente pari al 3,6%. Le proiezioni Angaisa vedono per il 2019 un ulteriore consolidamento del mercato, con una crescita ancora del 3,6% e un ulteriore incremento del 3,2% nel 2020. È uno scenario positivo, dunque, quello che si presenta di fronte agli operatori delle rivendite idrotermosanitarie. Un trend spinto dalla crescita degli investimenti in riqualificazione edilizia e anche in un aumento della ricerca del comfort e del benessere abitativo, al leggero incremento della domanda di abitazioni e alla ripresa delle compravendite, che si rivolgono soprattutto al mercato dell’usato e dunque con la necessità di intervenire nelle abitazioni per riqualificarle dopo l’acquisto.

Questione di comfort

È ormai assodato che i concetti di comfort abitativo, di risparmio energetico, di sicurezza ed efficienza degli edifici, non solo quelli residenziali, si traducono in una maggiore ricerca di soluzioni adeguate, in senso tecnologico ma anche estetico, alle nuove esigenze degli utilizzatori e degli utenti finali. Il mercato impiantistico inoltre, grazie allo sviluppo tecnologico e ai costi sempre più abbordabili dei sistemi che un tempo, per esempio quelli domotici, avevano una soglia di acquisto elevata. Oggi fa da traino a un mercato che se non presenta le dinamiche rilevanti di un tempo, consente comunque di guardare al futuro con un margine interessante di crescita, superiore negli ultimi anni sempre al 3%. Se si pensa alla dinamica del settore delle costruzioni e soprattutto a quella dell’economia italiana e del Pil, è di tutta evidenza che il mercato idrotermosanitario possa contare su alcuni vettori di spinta positivi, anche grazie anche agli incentivi fiscali in vigore sugli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia, nonché (aspetto non trascurabile) del bonus mobili.

