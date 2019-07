Congiuntura, management ed e-commerce a YouTrade Academy

Sospesi tra un 2018 che ha registrato un timido aumento e un 2019 con un trend che appare contraddittorio. Per diradare la nebbia attorno al mondo dell’edilizia, il Centro Studi YouTrade coordinato da Federico Della Puppa si è presentato all’Academy organizzata nella Stone City di Granulati Zandobbio con numeri, grafici e tabelle. Insomma, una bussola per interpretare la rotta da seguire nei prossimi mesi. Risultato in sintesi: il settore delle costruzioni e dell’edilizia rimane, come avrebbe detto Dante, «tra color che son sospesi», con un trend che oscilla attorno a una crescita zero. Ma la situazione non è uguale per tutti: ci sono aziende che stanno crescendo anche a due cifre. Quindi nel mercato prosegue il fenomeno di polarizzazione.

I dati relativi alla congiuntura sono disponibili nell’area riservata del sito www.youtradeweb.com, mentre un report con la cronaca degli interventi sarà pubblicato sul prossimo numero di YouTrade. Oltre al punto sul mercato dell’edilizia, infatti, l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore ha registrato anche altri due contributi interessati. Il primo è stato centrato da Alberto Bubbio, senior professor della Liuc, sul tema della redditività delle imprese nel mondo della distribuzione edile. Bubbio ha sottolineato come siano necessarie una gestione dinamica delle risorse finanziarie, un rapporto coinvolgente con i fornitori, una riduzione dei costi selettiva e non generalizzata e una scelta oculata delle mix di prodotti da inserire incatalogo. Un management adeguato ai tempi, insomma, calato nella realtà della distribuzione.

L’altro intervento, che ha coinvolto nel dibattito numerosi presenti, è stato quello affrontato nel talk show condotto da Virginia Gambino con Emanuele Loperfido, fondatore della Edil Loperfido e, soprattutto, testimone di come sia possibile implementare l’e-commerce anche nel mercato dell’edilizia, perfino in un’area difficile come quella della Basilicata. La descrizione di ostacoli, successi e aspetti tecnici affrontati dalla Edil Loperfido sono risultati, insomma, più interessanti di tanti interventi basati solo sulla teoria. La pratica è sempre la migliore insegnante.

