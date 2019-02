Le novità di Hörmann Italia alla convention annuale

Il Museo delle Scienze di Trento, un edificio progettato da Renzo Piano, è stata la sede del meeting annuale, rivolto agli agenti provenienti da tutta la penisola, di Hörmann Italia. Non è una scelta casuael: l’azienda è già stata sostenitrice con attività di sponsorizzazione del Muse. All’incontro di Hörmann hanno partecipato un centinaio di agenti, ambassador del brand nelle province italiane. Ad aprire la convention è stato l’amministratore delegato, Stefano Tuccio: “Il 2018 si è chiuso con una significativa crescita su scala internazionale. Abbiamo registrato infatti un aumento del fatturato del 5,9% rispetto al 2017. Ai fini del raggiungimento di questo risultato, anche Hörmann Italia ha dato un sostanziale contributo, realizzando un segno positivo, trend ormai evidente dal 2014, rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. Condividiamo oggi la conquista di tale traguardo con i nostri agenti – ha concluso Stefano Tuccio – figure assolutamente nevralgiche per il nostro sviluppo aziendale che desideriamo ringraziare per l’imprescindibile collaborazione”, ha spiegato il manager.

Tra i temi trattati in occasione dell’evento, anche le nuove soluzioni presentate da Hörmann alla fiera Bau di Monaco durante la quale, storicamente, l’azienda è solita presentare numerose novità di prodotto. Per quanto riguarda il settore residenziale, Hörmann ha infatti ampliato la propria gamma con la nuova linea di porte d’ingresso ThermoPlanHybrid in acciaio/alluminio, complanari sia all’interno che all’esterno, o ancora con i portoni per garage multipli dotati di un evoluto telaio perimetrale. Inoltre, da quest’anno, la finitura Duragrain per i portoni sezionali sarà disponibile in 24 differenti ed attualissime finiture e in più, si potranno scegliere automazioni dall’anima sempre più digital.

Le novità non mancheranno poi neanche nell’ambito industriale. Per questo settore, Hörmann proporrà infatti il Dap (Docking Assiastante with Photocell) per un attracco più sicuro con sensori di prossimità, il portale a cuscini Bbs per veicoli di piccole dimensioni, il portone a spirale ad apertura rapida HS 5012 PU 42 S, la griglia avvolgibile ShopRoller SR per i negozi e centri commerciali o ancora l’esclusiva App BlueControl, solo per citare alcune delle innovative soluzioni.

In occasione del meeting è intervenuto anche Federico Della Puppa, docente di Economia e Gestione di Imprese allo Iuav di Venezia, che ha approfondito in maniera inedita gli scenari presenti e futuri del mercato edile europeo e nazionale.

Hörmann in Italia ha sede a Lavis, è attiva dal 1990 e commercializza e distribuisce in tutta Italia attraverso una rete capillare di concessionari di zona (oltre 500) e di 90 agenti commerciali qualificati distribuiti sull’intero territorio nazionale.