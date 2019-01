A Firenze 11 anni di stipendio per acquistare un appartamento usato

Per acquistare casa a Firenze ci vogliono, in media, oltre 11 anni di stipendio. Poco meno a Milano, dove ne occorrono 9,2, circa come a Roma (9,6). Se si fa una media nazionale, invece, si scende a 6,2 annualità di stipendio, secondo i calcoli del network Tecnocasa. Invece, la città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,7). Sempre secondo la società di vendite immobiliari, con un confronto a distanza di dieci anni il rapporto è comunque diminuito. A livello nazionale la differenza della media è stata più consistente: infatti si è passati dalle 9,2 annualità nel 2008 alle 6,2 nel primo semestre del 2018. In questo lasso temporale Roma e Milano (-3,8 annualità) seguite da Bari (-3,7 annualità) e Napoli (-3,6) hanno avuto le variazioni più rilevanti. Una discesa che è dovuta al calo del prezzo degli immobili registrato negli ultimi anni.

L’analisi si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile di 85 metri quadri medio usato, raccolti da Tecnocasa, riferiti al primo semestre 2018 sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente, (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate da dati Istat. un’abitazione di 85 mq.