Prosegue il trend positivo per la compravendita di case

Bilanci di fine anno: per l’immobiliare il 2018 è stato un anno positivo, una serie che continua dal 2014. Le compravendite, infatti, sono aumentate del 3,6%, secondo quanto sostiene il network Tecnocasa. Lo scorso anno le compravendite sono salite a quasi 550mila unità, mentre ne terzo trimestre del 2018 nelle otto principali città, la crescita è stata del 2,5% in più rispetto al trimestre precedente, meno della metà del dato nazionale e di quello relativo ai capoluoghi di provincia. Infine, nel terzo trimestre 2018 sono state registrate 130.609 compravendite (+6,7%) rispetto al corrispettivo periodo dello scorso anno. Per l’intero 2018 l’Ufficio Studi di Nomisma prevede un aumento ulteriore delle compravendite (+ 5,6% per un totale di 572.752 passaggi di proprietà).