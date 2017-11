L’idea: smaltire l’amianto grazie al credito d’imposta 0 novembre 10, 2017

Smaltimento amianto

L’Italia, purtroppo, è il Paese europeo che ha prodotto e utilizzato maggiori quantità di amianto (circa 3,8 milioni di tonnellate) dal 1945 al 1992. Sappiamo bene che l’amianto è cancerogeno e che l’esposizione alle polveri e alle fibre di amianto è mortale per l’uomo: ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, perdono la vita 107 mila persone a causa di mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi.

Ecco, forse si è trovato il modo per risolvere il problema dello smaltimento dell’amianto dagli edifici ricorrendo al beneficio fiscale del credito di imposta, così come attualmente avviene per le ristrutturazioni edilizie. È quanto avanza una proposta di legge già presentata presso la sala del Carroccio in Campidoglio dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni e curata per la parte fiscale dal commercialista Nicola Forte. La proposta utilizza la leva fiscale per incentivare gli interventi di bonifica dei siti in amianto. La bonifica dovrà interessare sia i luoghi di produzione, ma anche gli immobili detenuti a titolo privato.

L’utilizzo della leva fiscale, mediante il riconoscimento ai soggetti che producono reddito d’impresa, di un apposito credito d’imposta e di detrazioni ad hoc per i privati, intende stimolare gli interventi di bonifica e smaltimento del materiale cancerogeno. Per le imprese il credito di imposta risulta idoneo alla finalità di fruire del beneficio nel più breve tempo possibile in quanto può essere utilizzato anche dalle imprese in perdita o che non devono dichiarare, nei periodi di imposta in cui hanno sostenuto le spese agevolate, un reddito imponibile. L’utilizzo può essere effettuato esclusivamente in compensazione con i debiti fiscali/contributivi dell’impresa. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2018 le cui spese sono state sostenute a partire dalla medesima data e può essere utilizzato in compensazione, in considerazione delle specifiche finalità, anche oltre il limite annuale di 250.000 euro. La proposta di legge intende incentivare la bonifica anche per gli immobili non impiegati nell’attività produttive di impresa. Si tratta, ad esempio delle abitazioni, cantine, tettorie, uffici, etc detenuti a titolo privato. Si prevede il rafforzamento della detrazione con l’innalzamento della percentuale dal 50 al 75%. Inoltre il contribuente potrà scegliere come utilizzare con maggiore efficacia il beneficio suddividendo la spesa detraibile in un numero variabile di rate da 5 a 10.