Wiśniowski estende la gamma di serramenti e chiusure con tecnologia Connected

Wiśniowski estende la gamma di cancelli, portoni, porte d’ingresso e tapparelle disponibili con tecnologia Connected, per un controllo totale da remoto. Al sistema si aggiungono cancelli scorrevoli da giardino, porte d’ingresso della serie Nova U-line e tapparelle per finestre, tutti dotati di modulo Wi-Fi di serie.

«Vogliamo portare il comfort e la sicurezza della tecnologia a tutte le famiglie, senza compromessi. Con l’estensione dell’offerta Connected, Wiśniowski segna un traguardo unico in Europa nella categoria di cancelli, porte e tapparelle, offrendo un’esperienza smart home davvero plug-and-play», afferma Luca Colombo, ingegnere e distributore Wiśniowski.

Wiśniowski Connected

Tramite un’unica app per smartphone (Wiśniowski Connected), protetta da una password individuale, e senza dispositivi aggiuntivi, è possibile gestire ogni accesso della casa in modo semplice, intuitivo e sicuro.

L’app, disponibile gratuitamente per Android, iOS e in versione web, si configura semplicemente e in pochi minuti e trasforma il telefono in un vero e proprio centro di comando: con pochi comandi si aprono cancelli, si sbloccano porte e si regola la luminosità esterna, anche a distanza.

Il sistema offre la possibilità di gestire più abitazioni con un unico account: la casa principale, la casa al mare o in montagna, tutto sempre sotto controllo e in un’unica app.

Grazie a un sistema nativamente integrato nei prodotti, la smart home diventa accessibile a tutti, senza complessità tecniche.

Il sistema integrato consente non solo di controllare da remoto tutti i dispositivi domestici connessi e la proprietà nel complesso, ma anche di aprire e chiudere il cancello d’ingresso o il portone del garage da remoto, controllare tutte le soluzioni di chiusura/apertura in caso di temporali, monitorare l’erogazione della luce e risparmiare sul riscaldamento o sul condizionamento.

«Con Wiśniowski Connected rendiamo finalmente la smart home accessibile a tutti, senza centraline o installazioni complesse. Bastano il Wi-Fi di casa e lo smartphone», conclude Colombo.

Prodotti Wiśniowski Connected

I prodotti intelligenti con Wiśniowski Connected (Wi-Fi integrato) includono:

• Portoni da garage sezionali: UniPro, UniTherm, Prime con motore Spark

• Portoni da garage basculanti: con motore SPARK

• Cancelli scorrevoli: con motore AWso 2025 Pro o AWso 2025 Pro Fast

• Porte d’ingresso: modello Nova U Line

• Tapparelle: Protecta con controllo Wi-Fi integrato

Accessi personalizzati e sicurezza sotto controllo

Wiśniowski Connected rappresenta un alleato prezioso per la sicurezza. L’app consente, infatti, di concedere permessi temporanei o programmati a familiari, ospiti, collaboratori domestici o fornitori, stabilendo durata e limiti di utilizzo.

Permette inoltre di creare scenari personalizzati, grazie ai sistemi di programmazione giornaliera o temporizzata, in cui un solo comando apre o chiude più dispositivi, molto utile, ad esempio, se si è impegnati in giardino e si desidera entrare e uscire liberamente da casa senza che la porta si blocchi automaticamente ogni volta.

Inoltre, ogni utilizzo viene registrato: grazie alla cronologia integrata, che resta in memoria 30 giorni, l’utente può sapere chi ha aperto un cancello o una porta e in quale momento. Mentre notifiche push avvertono in tempo reale di un cancello lasciato aperto o un ostacolo che ne impedisce la chiusura.

Oltre alle funzionalità avanzate, l’app permette di personalizzare l’esperienza utente in ogni dettaglio, anche estetico: dalla scelta del tema grafico ai colori, dall’assegnazione di icone e nomi personalizzati per ogni dispositivo all’aggiunta di immagini o avatar personalizzate per ogni abitazione o profilo.

Nelle porte d’ingresso della serie Nova è disponibile anche l’opzione di illuminazione Led intelligente che retroillumina il maniglione. L’illuminazione può funzionare secondo un orario programmato o in base al ciclo giorno-notte, ad esempio accendendosi dopo il tramonto. Quest’ultima opzione è più pratica, perché si attiva solo quando è buio e si spegne automaticamente dopo un tempo prestabilito.

Tutte queste funzionalità possono essere integrate in uno scenario che si attiva ogni giorno o solo nei giorni selezionati.