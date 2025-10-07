Winkler lancia Tixo Seal, sigillante adesivo bituminoso applicabile anche in completa immersione

Winkler lancia Tixo Seal, sigillante adesivo professionale applicabile in completa immersione, quindi anche su sottofondi irregolari e bagnati, su una ampia varietà di materiali e supporti: mattoni, cemento, blocchi di calcestruzzo, PVC, PP, PE, PUR, EPS, metalli, vetro, rivestimento bituminoso, metallo.

Il sigillante adesivo Tixo Seal è pronto all’uso, non necessita dell’aggiunta di alcun additivo, si applica a freddo e resta morbido anche dopo l’evaporazione totale del suo solvente.

Il prodotto bituminoso è formulato con polimeri e un solvente non clorurarto e non tossico, e studiato specificatamente per difficili problemi di tenuta in numerosi ambiti di intervento, dall’edilizia sino alle opere del genio civile.

Nell’ambito delle coperture, per esempio, può essere utilizzato nella sigillatura di grondaie e camini, ma anche condotte di ventilazione, punti luce, e nella rifinitura di giunti verticali e orizzontali.

Se utilizzato per la sigillatura di giunti di superfici dove è previsto il contatto con idrocarburi, Winkler consiglia l’applicazione di due mani dell’impermeabilizzante 2021, per la protezione del supporto trattato con Tixo Seal.