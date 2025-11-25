Winjoint Tech, l’innovazione Winkler per i manti stradali degradati

Per risanare e preservare i manti stradali degradati delle città e delle piste aeroportuali, Winkler propone due prodotti pronti all’uso a base acqua e senza solventi: Winjoint Tech e Winjoint Tech Top Coat.

L’innovazione di Winjoint Tech

Winjoint Tech è un sigillante colabile a base di emulsione bituminosa elastomerica a freddo e resine in dispersione acquosa, quindi privo di solventi. Studiato per giunti in calcestruzzo e fessure su manti stradali, è adatto anche per mettere in sicurezza le piste aeroportuali.

Il prodotto offre elevate resistenze chimiche all’attacco di idrocarburi, lubrificanti, olio e cherosene, così come alle sostanze deghiaccianti, una perfetta resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici in genere, ha un’ottima adesione e un’alta capacità elastica.

A completamento del trattamento, una ulteriore protezione viene garantita dalla finitura Winjoint Tech Top Coat, per una duratura salvaguardia dei manti stradali.

Deterioramento manti stradali: come intervenire

Il deterioramento dei manti stradali, dovuto a degrado strutturale o per gli effetti di una intensa e pesante circolazione, può portare a problemi come la formazione di buche, causa di numerosi incidenti, o la presenza di materiale friabile, spesso invisibile e molto scivoloso.

Per risolvere il problema non è sufficiente realizzare rattoppi con il cemento: il prodotto ha infatti una differente elasticità rispetto all’asfalto, composto da una miscela di bitume e di materie minerali inerti, quindi non è adatto a garantire la compattezza e l’uniformità delle superfici.

Gli interventi di manutenzione e di ripristino devono pertanto essere realizzati utilizzando prodotti specifici, come Winjoint Tech e Winjoint Tech Top Coat.

Oltre alle loro qualità prestazionali, i prodotti sono privi di sostanze inquinanti come i solventi, in ossequio alla filosofia Winkler-Safe.