wienerberger Italia amplia la propria offerta per l’involucro edilizio con le nuove tegole in cemento

wienerberger Italia amplia la propria offerta con le nuove tegole in cemento. Questo lancio rappresenta un passaggio strategico nell’evoluzione dell’azienda, che si conferma sempre più orientata alla realizzazione di sistemi integrati per l’intero involucro edilizio.

Le tegole in cemento wienerberger si distinguono per l’elevata durabilità e resistenza al gelo garantita da una miscela ottimizzata di cemento, acqua e sabbie selezionate. Tecnologie avanzate di pigmentazione impediscono lo scolorimento dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici, per una resa estetica di lunga durata.

Inoltre, il trattamento di superficie rende le tegole più lisce e riflettenti ai raggi solari, prevenendo la formazione di muschi e contribuendo al miglioramento del comfort

termico degli edifici.

La geometria delle tegole presenta un sistema di incastro innovativo con diversi punti di aggancio e bordi in rilievo per evitare le infiltrazioni. Questi dettagli sono progettati per garantire una posa precisa e sicura, con elevate prestazioni in termini di tenuta all’acqua, stabilità e ventilazione.

Le dimensioni ottimizzate (330 x 420 millimetri con una sovrapposizione variabile) permettono una flessibilità nella progettazione e una velocità di posa eccellente in cantiere, con un impiego medio di circa 10 tegole per metro quadrato.

Disponibili in vari colori, studiati per armonizzarsi con i diversi contesti architettonici italiani dal rosso mattone tradizionale al testa di moro, fino ai più moderni nero, titan e grigio, le tegole in cemento wienerberger uniscono estetica e funzionalità.

Ogni modello è compatibile con un sistema completo di accessori tecnici e di finitura (mezze tegole, fermaneve metallici, aeratori con griglie incorporate e piastre di base multifunzione per diversi utilizzi) permettendo di realizzare coperture efficienti, ventilate e durevoli, in linea con le normative di settore e le esigenze della progettazione

sostenibile.