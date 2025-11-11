NUMERO 3 – 2025
In copertina:
Attualità: case green, countdown per il piano italiano
Costruire & ristrutturare: involucro e impianti smart per la nuova scuola
Innovazione in cantiere: stuccatura e levigatura nell’arte del cartongesso
In sicurezza: formazione e futuro del sollevamento
Protagonisti: il colore come linguaggio percezione e design
Superfici storiche: restauro conservativo Blu al Woodpecker
Salubrità indoor: qualità dell’aria negli uffici salute e prevenzione
Sui banchi di scuola: guide e montanti avvitamento o punzonatura?
Per leggere la versione integrale del numero