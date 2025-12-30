NUMERO 4 – 2025
In copertina:
Attualità: osservatorio Case Green al settimo Eae Etics Forum
Costruire & ristrutturare: rosso e blu, trama di materia, memoria e calore
Innovazione in cantiere: reportage dal Festival dell’Edilizia leggera, pavimentazioni in resina e ristrutturazione dell’ambiente bagno
Salubrità indoor: sviluppi normativi e soluzioni tecnologiche
Protagonisti: quando i droni diventano operai
Superfici storiche: conservazione di strutture e apparati decorativi
Sui banchi di scuola: supporti per sanitari dalla norma al cantiere
Per leggere la versione integrale del numero