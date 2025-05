Voltab, il primo generatore portatile 100% elettrico made in Italy

Voltab è il primo generatore portatile 100% elettrico progettato e prodotto in Italia, alternativa sostenibile ai generatori a combustione.

Compatto, silenzioso, leggero e con 4,2 kW di potenza, eroga 3,1 kWh di energia in soli 19 chilogrammi di peso. È disponibile anche in una versione dedicata alla ricarica diretta dei veicoli elettrici.

Poco più grande di una valigetta (865 x 268 x 90 millimetri), grazie alle due ruote integrate, offre autonomia energetica e mobilità totale. Perfetto da portare ovunque, Voltab ha elevata efficienza e fino ad oltre l’80% di risparmio sui costi operativi rispetto ai generatori a benzina.

Versatile e potente, è progettato per una vasta gamma di utilizzi:

● Professionisti e tecnici: per alimentare utensili, attrezzature o strumenti elettrici direttamente dove necessario, interventi di manutenzione o zone isolate senza rete elettrica; può alimentare un piccolo cantiere per oltre 8 ore;

● Eventi, fiere, installazioni temporanee: per fornire energia pulita senza rumore, fumo ed emissioni ai food truck, durante concerti o il film-making; può alimentare un foodtruck da 3 a 6 ore;

● Camper, digital nomads e outdoor lovers: energia off-grid per i camping, glamping e le avventure in libera in camper, ma anche per chi lavora in mobilità; può garantire totale autonomia a un camper per oltre un giorno e mezzo utilizzando anche gli elettrodomestici;

● Aziende con flotte elettriche: l’unico dispositivo che permette energia e potenza in mobilità che integra direttamente una presa Tipo 2 (la stessa delle colonnine pubbliche) per poter ricaricare veicoli, auto e microcar ovunque, anche dove l’infrastruttura è assente o insufficiente; garantendo fino a 30km di autonomia in funzione del tipo di veicolo;

● Durante i blackout: per avere energia quando cade la rete e durante situazioni di emergenza; può tenere acceso un frigorifero per oltre 20 ore in assenza di rete elettrica.

Voltab è acquistabile sul sito ufficiale in due varianti progettate per rispondere a diverse esigenze: Voltab con doppia presa Schuko per alimentare qualsiasi oggetto, impianto, device o strumento dotato di una presa elettrica, e Voltab EV che aggiunge a una presa Schuko una presa Tipo 2, diventando l’unico mobile power generator sul mercato nativamente in grado di ricaricare veicoli elettrici con lo stesso cavo che si usa per le colonnine pubbliche.

«Voltab è nato da un’idea di Reefilla, dove dal 2022 sviluppiamo soluzioni per l’energia in mobilità. Inizialmente lo abbiamo pensato per rispondere alla richiesta dei nostri clienti di un sistema compatto per ricaricare i veicoli elettrici, ma presto abbiamo capito che il suo potenziale andava ben oltre», racconta Marco Bevilacqua, Ceo di Reefilla, che ha seguito insieme al team lo sviluppo di Voltab.

«Il nostro obiettivo è chiaro: ridefinire gli standard del settore, creando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni potenti, eleganti e sostenibili. Abbiamo lavorato con estrema attenzione alla qualità costruttiva e alla percezione del prodotto, oltre che alle sue prestazioni. Coniugare bellezza, energia e potenza in meno di 20 chilogrammi è stata una sfida che abbiamo perseguito con determinazione e che siamo riusciti a raggiungere».

Assemblato a Torino, nel nuovo R-Lab di Reefilla, è costruito con materiali 100% riciclati e prodotti in Italia. Il design è sviluppato in collaborazione con Granstudio, realtà di riferimento nel panorama del design automotive e industriale.