Veka amplia la propria gamma con le finestre in alluminio-Pvc AluConnect

Veka, specializzata in sistemi in Pvc per serramenti, amplia la propria gamma con AluConnect, finestre con sistema misto alluminio-Pvc. Questi due materiali, uniti attraverso un incollaggio strutturale permanente, donano alla finestra i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all’invecchiamento ed efficienza nel tempo.

Le superfici in alluminio di alta qualità garantiscono resistenza e stile senza tempo; mentre il Pvc assicura elevate performance di isolamento termico.

Il nucleo in Pvc multicamera di nuova concezione e il sistema di guarnizioni con pinna centrale ad alte prestazioni minimizzano la dispersione termica tra le superfici.

Questa efficace separazione termica consente di ottenere ottimi valori di isolamento fino a Uf 1,1 W/(m2K), ed è possibile utilizzare tutti i moderni tripli vetri raggiungendo valori Uw fino a 0,77 W/(m2K), in linea con i più elevati standard dell’edilizia sostenibile.

La verniciatura a polvere altamente resistente agli agenti atmosferici (HWF) di tutte le superfici esterne, che soddisfa gli standard Qualicoat Classe 2 e GSB International Master, consente agli infissi di mantenere a lungo la loro qualità.

Le caratteristiche costruttive rendono inoltre AluConnect perfetto per realizzare elementi di grandi dimensioni: i modelli sono predisposti per l’utilizzo delle più performanti tipologie di vetratura disponibili sul mercato e, grazie alla sua elevata stabilità, non sono necessari rinforzi in acciaio nell’anta, garantendo sempre la massima funzionalità a lungo termine, la migliore solidità statica e una grande resistenza alle effrazioni.

La gamma di colori Veka AluConnect comprende 26 tonalità accuratamente selezionate, ma è tecnicamente possibile realizzare quasi tutte le cromie della gamma RAL e diverse varianti di finiture superficiali.

Infine, in linea con l’impegno Veka per la sostenibilità, AluConnect è prodotto in impianti alimentati da fonti rinnovabili e secondo i principi dell’economia circolare.