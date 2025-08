Under, la porta di sicurezza Dierre per cantine, depositi e locali di servizio

La porta di sicurezza Under di Dierre garantisce un alto livello di protezione per cantine, depositi e locali di servizio.

Spesso in questi ambienti, che custodiscono beni preziosi o ricordi importanti, sono installate porte o portoncini facili da scassinare. La linea di porte Under garantisce invece un alto livello di sicurezza, rendendo la vita difficile a ladri e malintenzionati.

La porta di sicurezza Under è disponibile in due versioni: monolamiera e doppia lamiera, entrambe con un battente di 48 millimetri in acciaio zincato, verniciato e rinforzato da traverse orizzontali a omega di grandi dimensioni. Una struttura che rende la porta particolarmente robusta.

1 di 4

Il sistema di chiusura prevede una serratura a cilindro con sistemi anti manipolazione brevettati, quattro catenacci, piastra anti-trapano, aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore, boccola a pavimento in ottone e tappo parapolvere.

Inoltre, sul lato delle cerniere sono presenti quattro rostri avvitati al battente, che resistono alle sollecitazioni più violente e rendono ancora più solida la porta. Un ulteriore elemento di sicurezza è costituito dall’asta telescopica di chiusura superiore e inferiore.

Le porte Under sono disponibili con sette punti di chiusura, con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave. Griglie di aerazione sulla parte superiore e su quella inferiore dell’anta consentono infine la ventilazione degli spazi per evitare il caratteristico «odore di chiuso» in cantina.

La porta Under permette di accedere alle detrazioni previste dal Bonus Sicurezza. L’incentivo prevede una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute per interventi volti a migliorare la sicurezza della propria abitazione, fino a un massimo di 48 mila euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Il Bonus Sicurezza si applica all’installazione di sistemi antifurto e allarmi, telecamere di videosorveglianza, porte blindate, inferriate, grate e sistemi di protezione passiva e altri dispositivi di sicurezza come vetri antisfondamento, videocitofoni e spioncini elettronici, recinzioni e cancelli di sicurezza e casseforti a muro.