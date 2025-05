Una festa monumentale per i 25 anni di Edilgroup

Festeggiare un successo lungo 25 anni non capita tutti i giorni. Così sabato 24 maggio, nel Complesso Monumentale della Pilotta, a Parma, Edilgroup ha organizzato un grande evento per celebrare l’avvenimento. Presenti i 26 aderenti a un gruppo che è diventato un’eccellenza nella distribuzione di materiali per edilizia e numerose aziende che con Edilgroup hanno stretto una partnership.

Non è stata solo una festa celebrativa, ma anche un momento per stringere ancora di più i rapporti solidali tra i soci, che annoverano insegne come Bellan Edilizia, Bonfante, Botti Paolo, Ceramiche Tiberini, Edilizia Barbieri, Edil Catellani, Edil Catellani Servizi, Edil Pesci, Edilizia Piemme, Edilgroup San Polo, Edilpark 1976, Edilpark 3, Giemme, Gobbo Malvina, Gruppo Idea, Lodi Edilizia, Marchesin, Marusi, Minarelli, Notari Sergio, Stievano, Sudiro Mario, Tino Leoni, Zeta Costruzioni, Zini Dino, Zonta.





«Nel tempo siamo riusciti a crescere insieme, sviluppando, ciascuno a modo proprio, le proprie potenzialità. In questi 25 anni abbiamo acquisito competenze, ci siamo adattati ai cambiamenti come camaleonti, cercando di essere un punto di riferimento per i nostri clienti e un partner solido e affidabile per i nostri fornitori», è stato il commento del presidente del network, Daniele Marusi. «Siamo diventati più consapevoli, più preparati, più attenti ai cambiamenti del settore. Abbiamo imparato a lavorare insieme, senza perdere l’identità di ciascuna realtà territoriale. Anzi, rispettandola».

«La nostra forza sta nella concretezza, nel senso pratico che caratterizza ogni realtà del gruppo. In questi anni ho avuto la fortuna di lavorare con imprenditori competenti, appassionati e lucidamente orientati al risultato, ma sempre con una forte attenzione alla dimensione umana e relazionale», ha aggiunto Genziana Carpena, che al ruolo di responsabile acquisti presso Edilgroup aggiunge quello di vera cementatrice del gruppo attivo tra Emilia e Veneto.

La storia di Edilgroup è ora sintetizzata anche nella pubblicazione realizzata da Virginia Gambino Editore, con interviste e immagini delle realtà sociali che compongono il gruppo. E proprio per l’affiatamento dei partecipanti la festa non poteva andare meglio.

Dopo la visita al Complesso Monumentale della Pilotta, uno dei maggiori d’Italia, è stato il momento dell’aperitivo e della cena conviviale, con la consegna dei riconoscimenti ai soci fondatori e a quelli che si sono uniti durante gli anni. Il taglio della torta e la musica hanno concluso la serata.