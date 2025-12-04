Un ufficio in mansarda con le finestre da tetto Fakro

A Roosendaal, nei Paesi Bassi, i due proprietari di una residenza indipendente hanno ristrutturato la soffitta per realizzare il proprio ufficio in mansarda.

La ristrutturazione ha visto l’installazione delle finestre da tetto Fakro FPU-V preSelect Max con tende ARF che hanno permesso di creare un ambiente piacevole, ben ventilato e inondato di luce naturale.

Ufficio in casa: come rendere la mansarda confortevole

Per creare un ufficio domestico più confortevole, in grado di favorire il benessere e la concentrazione, è importante prestare attenzione ad alcuni elementi, a partire dall’illuminazione.

La possibilità di regolare l’illuminazione naturale, a seconda delle condizioni meteorologiche e delle preferenze individuali, è un fattore determinante per lavorare meglio, così come poter gestire la corretta aerazione degli ambienti.

Nelle mansarde si rivelano fondamentali le finestre da tetto, tanto più se consentono una ventilazione naturale anche con l’anta chiusa. L’abbinamento con un sistema di ombreggiamento efficace e versatile inoltre aumenta i vantaggi di questa soluzione.

Le finestre da tetto Fakro per mansarda

L’inserimento di due finestre da tetto Fakro FPU-V preSelect Max, abbinate al centro della falda per inondare di luce l’intera mansarda e dotate di tende scorrevoli interne ARF, ha creato le condizioni ottimali per l’ufficio di Roosendaal.

I serramenti, caratterizzati da un design sobrio, si aprono verso l’esterno. La possibilità di bloccare l’anta basculante ampliano lo spazio disponibile e permettono l’affaccio verso l’esterno durante i momenti di pausa.

Fakro FPU-V preSelect Max

La finestra da tetto Fakro FPU-V preSelect Max consente due modalità di apertura e bloccaggio dell’anta: a vasistas (in qualsiasi posizione fino a 45 gradi), per consentire l’avvicinamento nella massima sicurezza, e a bilico (180 gradi). Il nuovo sistema di cerniere garantisce la piena stabilità del battente in entrambe le modalità.

Adatta per l’installazione su falde con pendenza da 15 a 55 gradi (fino a 85 gradi nella versione fuori standard), FPU-V preSelect Max è disponibile anche in grandi dimensioni (fino a 134 x 160 centimetri) con doppio vetrocamera.

Il telaio è costruito con lamellare di legno di pino impregnato sottovuoto ed è rifinito con tre mani di vernice poliuretanica, per una superficie liscia, stabile e resistente.

Il sistema topSafe aumenta la resistenza contro l’effrazione, mentre la tecnologia thermoPro garantisce una perfetta tenuta, migliorando l’efficienza energetica e aumentando la durata.

La versione U3 utilizzata nella mansarda a Roosendaal è dotata di vetrocamera termoisolante, per ridurre al minimo gli sprechi di calore, e del sistema di ventilazione automatico V40P, che regola automaticamente il flusso dell’aria di rinnovo. Le quattro guarnizioni di tenuta rendono FPU-V preSelect Max ancora più efficiente dal punto di vista energetico.

Tenda Fakro ARF

La tenda Fakro ARF consente la regolazione della luce naturale fino al completo oscuramento dello spazio abitato.

Realizzato con un materiale elegante e performante, resistente ai raggi ultravioletti e all’umidità, il telo si avvolge dentro il coprirullo e, grazie alle guide laterali, può essere bloccato in qualsiasi posizione per assicurare privacy e relax. Nel periodo invernale, inoltre, la chiusura della tenda riduce le dispersioni termiche a vantaggio del risparmio energetico.

La tenda oscurante ARF può essere movimentata manualmente, utilizzando anche l’asta di manovra universale ZST. Se posizionata a un’altezza considerevole è opportuno installare uno dei modelli dotati di motorizzazione (15 V DC) e comando a distanza: ARF Z- Wave, con pulsantiera o radiocomando; ARF WiFi, gestibile da smartphone; ARF Solar, equipaggiata con un radiocomando.