Toscana e Sardegna al top per le case di lusso

Toscana e Sardegna sono le regioni più ambite per le case di lusso. Lo conferma una ricerca della piattaforma immobiliare eXp Italy, secondo cui anche se le case di lusso rappresentano solo l’1,7% di tutti gli immobili residenziali in vendita, questa percentuale sale notevolmente in alcune delle regioni più ambite del Paese, tra cui la Toscana e la Sardegna. A livello nazionale, gli immobili di lusso rimangono un segmento relativamente di nicchia, con solo 13.145 annunci su un totale di 788.318 (1,7%) che rientrano nella categoria di lusso. Tuttavia, alcune zone continuano a superare di gran lunga la media nazionale, evidenziando sacche di domanda costante nel segmento di fascia alta.

La Toscana è la regione più ambita a livello nazionale, con il 4,8% di tutte le case in vendita che rientrano nella categoria di lusso, ovvero 4.776 su poco più di 99 mila case sul mercato. Seguono la Sardegna, dove il 3,0% degli annunci è considerato di lusso, e l’Umbria, con il 2,8%. All’altra estremità della scala, le regioni meridionali come la Calabria (0,1%), l’Abruzzo (0,2%) e la Basilicata (0,3%) registrano un numero molto inferiore di case di lusso immesse sul mercato, riflettendo la diversa domanda degli acquirenti e le variazioni di prezzo a livello regionale.