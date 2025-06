Torre Aura Maris (Salerno): 19 piani con i sistemi a secco Siniat

Alta 72 metri per un totale di 19 piani, Torre Aura Maris è un edificio residenziale che si erge nell’ultimo tratto del lungomare di Salerno. L’intera struttura è stata progettata e realizzata mediante i sistemi costruttivi a secco solidtex wall system di Siniat, utilizzati sia per le pareti di tamponatura esterna, sia per i divisori interni.

Una scelta progettuale guidata dall’attenzione al comfort abitativo degli spazi e da motivazioni di natura strutturale.

Il progetto

Progettata dall’architetto Roberta Pastore e dall’ingegnere Michele Lubritto, la struttura è stata realizzata dalla Costruzioni Allegretti, azienda di Castel San Giorgio (Salerno).

Gli appartamenti sono organizzati per fornire una vista panoramica sull’intero golfo e poter vivere gli spazi esterni grazie ad ampie terrazze, disposte su ogni piano dell’edificio attraverso un sapiente gioco di rientranze e sbalzi architettonici.

Meno materiale con solidtex wall system

Grazie a solidtex wall system di Siniat è stato possibile ridurre il quantitativo di materiale necessario per la realizzazione delle pareti interne rispetto alla muratura tradizionale, garantendone al contempo la stessa solidità e robustezza.

La lastra solidtex indoor in particolare, grazie alla sua elevata densità, ha permesso agli inquilini di arredare e personalizzare l’appartamento a proprio piacimento senza pensieri, grazie alla sua eccellente resistenza ai carichi sospesi (per il fissaggio di pensili, mensole, armadietti) in qualsiasi punto della parete.

Solidità e isolamento

Realizzare edifici a grandi altezze comporta l’adozione di scelte costruttive innovative, in particolare per ridurre i carichi permanenti della struttura e per resistere alle sollecitazioni sismiche, condizioni ampiamente gestite con i sistemi certificati Siniat.

Un ulteriore vantaggio dei sistemi a secco è il minore quantitativo di materiale necessario per la realizzazione delle pareti: grazie alla gamma di prodotti solidtex di Siniat è stato possibile realizzare murature con un elevato grado di solidità e durabilità.

L’impiego dei sistemi a secco Siniat ha inoltre consentito ai progettisti di definire soluzioni a elevate prestazioni acustiche e termoisolanti, contribuendo alla certificazione degli alloggi in classe energetica A+.

Tutto questo senza perdere di vista la sostenibilità ambientale dell’intervento, grazie all’impiego di lastre al 100% riciclabili e dall’elevato contenuto di riciclato, maggiore del 15% per ogni prodotto.

Inoltre, l’attivazione del servizio PregyGreenService di Siniat ha consentito di recuperare oltre 40 tonnellate di rifiuti da lavorazione di pannelli a base gesso, da poter reimmettere nel ciclo produttivo di nuove lastre.

La scheda

Torre Aura Maris

Località: Salerno

Settore: residenziale

Appaltatore o Impresa: Costruzioni Allegretti dei Fratelli Allegretti (Castel San Giorgio, Salerno)

Studio di progettazione: Arch. Roberta Pastore, Ing. Michele Lubritto

Breve Descrizione: torre residenziale di 19 piani e 72 metri di altezza, con locali commerciali al piano terra e attici in copertura

di Sara Giusti