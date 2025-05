Tetto ventilato Grafix Compact: copertura ad alte prestazioni per una villa sul Garda

Per un tetto ventilato dalle alte prestazioni tecniche, Industrie Cotto Possagno offre sistemi di copertura completi per ogni esigenza progettuale.

Grazie al vasto range di tipologie di coperture e finiture è possibile soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti, che possono spaziare da uno stile più classico a uno più moderno.

Il tetto ventilato Grafix Compact permette, inoltre, di massimizzare l’efficienza energetica e di garantire il miglior comfort indoor.

Le soluzioni Industrie Cotto Possagno hanno contribuito alla copertura di nuova villa in costruzione a Lazise (Verona), prospicente al lago di Garda.

Il committente esigeva una soluzione in cotto e un interlocutore specializzato nella realizzazione di coperture tecnologiche, in grado di gestire tutte le fasi realizzative, dal progetto alla posa in opera.

Per questa realizzazione è stato scelto il pacchetto tetto Grafix Compact, composto da un sistema con pannello isolante in Eps additivato grafite, tegola Unicoppo Winter Serenissima, listelli Jolly Metal Universale e Inox Wind Coppi. La membrana superiore è realizzata con Jolly Air Plus, traspirante a giunti vulcanizzabili. Il tutto è stato fornito e posato anche con sistema anticaduta «Pro.vita».

di Veronica Monaco