Terrazze e balconi protetti dalle piogge di stagione con Progress Profiles

La primavera incoraggia a godersi terrazzi e balconi, mettendoli, nello stesso tempo, a dura prova a causa di intemperie e sbalzi di temperatura..

Con l’aumento delle precipitazioni e un volume totale annuo stimato dall’ISPRA* in circa 319 miliardi di metri cubi per il 2024, infatti, assistiamo a un incremento dei danni causati dalle piogge intense agli ambienti esterni.

Progress Profiles risponde alla sfida con Prodeso Drain 8 System e Proterrace Double Drip che insieme compongono un sistema in grado di evitare il deterioramento delle pavimentazioni e la formazione di efflorescenze e infiltrazioni, facendo risparmiare su costosi interventi di ripristino.

Prodeso Drain 8 System

Prodeso Drain 8 System è una membrana ultrasottile studiata appositamente per la posa in esterno. Dotata di 5 strati e con uno spessore di soli 8 millimetri, è ideale per impermeabilizzare, drenare e desolidarizzare le pavimentazioni esterne, incluse quelle di grande formato, e assicura lo sfogo di vapore anche in caso di supporti non perfettamente stagionati.

Si distingue inoltre perché al di sotto della pavimentazione si crea una camera d’aria che favorisce una microventilazione. Quest’ultima, a sua volta, consente una rapida e uniforme asciugatura dell’adesivo, riducendo drasticamente la risalita dei triacetati presenti e la comparsa di efflorescenze nelle fughe.

Pratica e veloce da installare, si completa con una bandella in polietilene e polipropilene elastico e con un adesivo bicomponente impermeabile, che permette una corretta impermeabilizzazione e riduce la migrazione di resine in superficie.

Proterrace Double Drip

Proterrace Double Drip è un profilo perimetrale con doppio gocciolatoio che permette il corretto deflusso dell’acqua, preservando al meglio terrazzi e balconi.

Dotato di una parete verticale che protegge la parte terminale delle piastrelle, e di una seconda parte che preserva il perimetro degli spazi esterni, il profilo ha un distanziatore che ne garantisce il corretto posizionamento, mentre la striscia adesiva impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio.

Questa soluzione non è solo funzionale, ma si propone come un elemento decorativo che completa e rifinisce le aree outdoor.

Proterrace Double Drip rientra nella linea Kaleidos di Progress Profiles, che attraverso inedite nuance si amalgama con le più moderne tendenze del design e dell’arredo.