Tende da sole esterne Fakro per la scuola sportiva di Sankt Pölten (Austria)

In una delle principali scuole sportive austriache, le tende da sole esterne VMZ di Fakro per finestre verticali proteggono in modo ottimale dalla luce naturale, dal surriscaldamento e dai raggi ultravioletti.

Scuola sportiva di Sankt Pölten

Dal 1997 la scuola sportiva di Sankt Pölten offre a giovani atleti, selezionati dalle associazioni sportive, le migliori condizioni per sostenere allenamenti intensivi ed esercitare gli sport agonistici. La struttura offre l’opportunità di praticare 21 discipline, dal calcio al sollevamento pesi, dal golf al nuoto, fino alle arti marziali e all’atletica.

La scuola sorge a nord dell’abitato, circondata dal verde: oltre a numerosi campi da gioco, piste, piscine, palestre e altre strutture per la pratica sportiva all’aperto e indoor, comprende gli edifici destinati all’insegnamento e la struttura residenziale che può ospitare decine di atleti contemporaneamente, offrendo anche opportunità per la socializzazione e lo svago.

Nelle camere 226 tende da sole VMZ sono installate sulla parte esterna delle finestre, provvedendo all’ottimale schermatura dai raggi solari e creando le ideali condizioni di benessere luminoso e termico.

Grazie alla speciale traforatura, le tende non impediscono la visibilità verso l’esterno, assicurando al contempo privacy. Inoltre permettono un’illuminazione naturale adeguata, per sfruttare pienamente la luce del giorno senza accendere i corpi illuminanti all’interno delle stanze, anche a vantaggio del risparmio energetico.

Quando necessario, le tende garantiscono un’ombreggiatura ottimale, a seconda dell’esposizione solare e delle esigenze degli utilizzatori, schermando in modo selettivo.

Nel periodo estivo, quando la luce naturale è molto forte, i modelli VMZ riducono efficacemente il surriscaldamento interno, con un abbassamento della temperatura fino a 10 gradi centigradi, minimizzando il fabbisogno per il raffrescamento delle camere, anche in questo caso a beneficio dei consumi energetici.

La schermatura rispetto ai raggi ultravioletti tutela in più l’estetica di arredi e altri oggetti che potrebbero essere danneggiati dal sole.

Tutte le tende da sole Fakro in funzione nell’edificio residenziale della scuola sportiva sono controllate da una app dedicata per dispositivi mobili, che offre un’interfaccia intuitiva per l’efficace regolazione del livello di ombreggiatura in ogni singola camera.

Tenda da sole VMZ di Fakro

La tenda da sole VMZ di Fakro è progettata per l’installazione esterna alle finestre verticali ed è in grado di adattarsi a qualsiasi applicazione.

Il suo principale vantaggio consiste nell’ombreggiatura del vetro esterno: questa soluzione consente infatti la migliore illuminazione naturale e visibilità, ma blocca la maggior parte dei raggi solari prima che possano surriscaldare il vetro, a vantaggio del contenimento dei consumi per la climatizzazione.

La tenda è realizzata con un robusto telaio in alluminio nel quale scorre un tessuto estremamente resistente agli agenti atmosferici, mantenuto alla corretta tensione da un sistema a molle.

Disponibili in quattro colori standard (bianco, grigio, nero e marrone), cassonetto e profili a discesa guidata possono essere personalizzati con qualsiasi tonalità della gamma RAL. Le 45 tipologie di tessuti mettono a disposizione diversi gradi di trasparenza.

VMZ è disponibile, infine, nella versione manuale come anche in altre evolute varianti: