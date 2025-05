Tegole in acciaio Evertile leggere, resistenti e a lunga durata

Le tegole Evertile, distribuite in Italia da Bildex, sono realizzate con lamiere in acciaio protette da uno strato in Aluzinc ad alta percentuale di alluminio (56%), una caratteristica che garantisce elevata resistenza alla corrosione e una durata fino a 50 anni una volta installate.

I prodotti raggiungono una resistenza alla corrosione e una durata utile sei volte più lunga rispetto alle lamiere zincate a caldo utilizzate nelle altre coperture.

Economiche, leggere e facili da maneggiare e installare sul tetto, le tegole Evertile rappresentano un’alternativa alle tegole tradizionali o alle coperture in gres, nonché alle scandole bituminose o alle finte tegole in plastica.

I prodotti Evertile si distinguono per le soluzioni tecniche innovative e per l’aspetto estetico, offrendo una soluzione sicura e duratura anche in aree geografiche soggette a terremoti occasionali, uragani, forti gelate, grandine e incendi, e garantendo elevate prestazioni per le coperture dei tetti in ceramica, alleggeriti e in acciaio.

di Veronica Monaco