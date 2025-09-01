Tecna 2026: ecco le date della prossima edizione a Rimini

Tecna, il salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per la ceramica e le superfici, annuncia le date dell’edizione 2026: dal 22 al 25 settembre.

Organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac, presso la fiera di Rimini, la manifestazione rinnova l’appuntamento biennale e coglie l’occasione delle concomitanti fiere dedicate al mondo delle superfici, come Cersaie e Marmomac, per . intercettare migliaia di buyer provenienti da tutto il mondo.

Nel 2024 Tecna ha visto la presenza di 350 espositori (compresi tutti i più importanti player mondiali produttori di impianti e linee per l’industria della ceramica e di tutte le superfici) su una superficie di 70mila metri quadrati e oltre 18mila visitatori da oltre 100 paesi. 

Nel 2026 i visitatori potranno visionare tutte le ultime soluzioni tecnologiche per ogni fase della filiera, dalla gestione delle materie prime alla decorazione digitale delle superfici ceramiche.

