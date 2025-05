Superpan Build: il pannello versatile e resistente per tutti i tipi di copertura

L’impiego del pannello Superpan Build nelle coperture offre numerosi vantaggi rispetto ai materiali tradizionali.

La sua composizione avanzata combina la resistenza dell’Hdf (High Density Fiber) con la versatilità di pannelli a particelle, offrendo una struttura solida, stabile e resistente agli urti e ai carichi di esercizio.

Composto da fibre e particelle di legno, in cinque strati, Superpan Build è brevettato da Finsa e distribuito in esclusiva da XT Insulation.

Superpan Build: quando si usa

Superpan Build trova un impiego ottimale come elemento strutturale in aderenza alla travatura in legno, come strato intermedio o finale.

Il pannello costituisce un ancoraggio per viti e staffe strutturali, offrendo il supporto ideale per il fissaggio di listelli e per l’installazione di sistemi aggiuntivi, come impianti fotovoltaici, senza necessità di individuare le travi portanti.

Il materiale risulta particolarmente adatto per la realizzazione di coperture ventilate, poiché rende molto semplice il fissaggio della sottostruttura di travetti in legno o correntini in metallo, su cui poi vanno a fissarsi gli elementi di rivestimento.

Punti di forza

Uno dei punti di forza di Superpan Build è la sua estrema versatilità. Può essere impiegato in coperture a falda, piane o curve, sempre presentando eccellenti proprietà strutturali.

Risulta di facile movimentazione in cantiere, riducendo i tempi di posa e semplificando il lavoro degli operatori.

Il prodotto è conforme ai requisiti per l’edilizia sostenibile ed è certificato Pefc e Fsc, a testimonianza della sua produzione a basso impatto ambientale.

La sua riciclabilità al 100% e la possibilità di smaltirlo come legno naturale lo rendono un’opzione sostenibile e conforme ai Cam, sempre più richiesti nei progetti edilizi contemporanei.

Performance

Con un perfetto equilibrio tra resistenza, sostenibilità e praticità di installazione, Superpan Build si conferma una soluzione per progettisti e imprese che cercano un prodotto performante, affidabile e rispettoso dell’ambiente.

Disponibile in vari spessori e formati, il pannello è pensato per adattarsi a qualsiasi esigenza costruttiva, con una qualità costante garantita dal processo di pressatura continua.

di Veronica Monaco