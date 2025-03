Superpan Build, anche per cappotto termico su edifici in legno

Superpan Build è il pannello strutturale, prodotto da Finsa e distribuito in esclusiva per l’Italia da Xt Insulation, adatto a numerosi impieghi in edilizia sia come elemento strutturale controventante sia come elemento di rinforzo nella realizzazione di edifici.

Le eccellenti proprietà di resistenza e ottima lavorabilità lo rendono ideale anche per l’applicazione in parete a servizio del sistema di isolamento nella realizzazione dei sistemi a cappotto termico per edifici in legno.

Per l’applicazione in sistemi di isolamento a cappotto, Superpan Build si distingue per la sua alta capacità di resistenza alla trazione.

Inoltre, in fase di posa offre la possibilità di poter avvitare i tasselli in qualsiasi posizione senza necessariamente cercare la corrispondenza con i montanti, in virtù dell’ottima tenuta delle viti che il materiale assicura.

Superpan Build è un pannello strutturale formato da cinque strati di materiale derivato da differenti lavorazioni del legno e ricomposto mediante processo di pressatura in continuo.

Le facce esterne sono costituite da uno strato in fibra di legno ad alta densità (Hdf, High density fiber), che dona al pannello eccellenti proprietà meccaniche.

Gli strati intermedi sono invece costituiti da particelle fini di legno, che conferiscono maggiore stabilità al pannello e aiutano a ottenere una superficie di alta qualità.

Infine, il nucleo centrale è un agglomerato di particelle di grandi dimensioni per una elevata resistenza strutturale.

di Sara Giusti