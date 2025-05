Stop all’acqua con gli impermeabilizzanti Torggler

Il Centro Sviluppo Prodotto di Torggler ha messo a punto una linea di impermeabilizzanti innovativi per il trattamento protettivo di vari supporti.

A seconda della loro natura chimica gli impermeabilizzanti sono suddivisi in bituminosi, cementizi, epossidici, acrilici, poliuretanici etc.

Un esempio di impermeabilizzante bituminoso è Black Hydro Poly 1K, rivestimento bituminoso a spessore, monocomponente, alleggerito resinato. Soluzione ecologica e pronta all’uso, garantisce un’impermeabilizzazione sicura e duratura di strutture a contatto con il suolo.

Le sfere di polistirolo contribuiscono ad una grande facilità di posa, e la sua flessibilità garantisce un elevato valore di crack bridging. Facile la sua applicazione a spatola, asciuga rapidamente, resiste a gelo ed ai sali disgelanti. Idoneo per fondazioni, solai e pareti di cantine, può essere utilizzato su superfici verticali e orizzontali, su tutti i supporti minerali conosciuti e idonei ad una impermeabilizzazione.

Gli impermeabilizzanti cementizi, invece, sono realizzati con cemento inerti e particolari di additivi, ideali per aumentare il livello di resistenza all’acqua. Flexistar rientra in questa categoria.

Flexistar è una guaina polimero cementizia fibrorinforzata, monocomponente, elastica, ideale per proteggere il calcestruzzo e impermeabilizzare prima della posa di ceramiche, idoneo anche per l’impermeabilizzazione di vasche, piscine o serbatoi di acqua.

Facile da applicare a rullo e pennello anche in verticale, offre un’aderenza perfetta ed un buon valore di crack bridging. Certificata EC 1 per le bassissime emissioni, unisce performance tecniche e rispetto per l’ambiente.