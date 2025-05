Soluzioni efficaci e durature per l’impermeabilizzazione delle piscine

L’impermeabilizzazione delle piscine richiede soluzioni tecniche avanzate e materiali specifici per garantire resistenza, sicurezza e durabilità.

Grazie alle più avanzate tecnologie dei materiali a base di resine epossidiche e poliuretaniche è possibile ottenere un risultato efficace contro infiltrazioni e agenti aggressivi, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La resa estetica moderna e pulita di questi sistemi è certamente un valore aggiunto.

Piscine: la giusta impermeabilizzazione per garantire longevità funzionale e strutturale

L’impermeabilizzazione di una piscina è fondamentale per garantire il contenimento dell’acqua al suo interno. Un aspetto che viene spesso sottovalutato riguarda il contributo che questo elemento, l’impermeabilizzazione, offre per la durabilità delle strutture, garantendone longevità funzionale e strutturale.

La scelta di impermeabilizzare una piscina con sistemi a base di resine permette di creare una protezione efficace grazie alla capacità di questi materiali di costituire un elemento impermeabile, altamente resistente ai carichi di esercizio e all’abrasione.

L’impiego di materiali privi di solventi e di componenti elastici a base di resine poliuretaniche assicurano una difesa ottimale contro l’azione aggressiva del cloro e degli agenti atmosferici.

Le piscine interrate infatti sono solitamente realizzate in calcestruzzo e dunque sia la struttura che il suo rivestimento dovranno essere idonei per resistere a:

• Carichi strutturali e pressione dell’acqua interna alla piscina stessa

• Agenti atmosferici quali raggi UV, cicli di gelo e disgelo, eccetera

• Aggressione chimica di cloro e altri agenti chimici presenti nell’acqua

• Pressione idrostatica negativa, qualora vi sia presenza di acqua di falda e non sia stata realizzata una idonea impermeabilizzazione esterna.

Soluzioni tecniche per un’impermeabilizzazione efficace

La progettazione dell’impermeabilizzazione di una piscina, che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, richiede un’attenzione particolare nella scelta dei materiali.

Non è sufficiente porre attenzione solo alla protezione delle superfici, ma è fondamentale anche sigillare adeguatamente le riprese di getto e tutte le discontinuità del rivestimento come elementi impiantistici, sistemi di ricircolo, filtrazione e illuminazione, in quanto potenziali punti critici.

Tecnologia Winkler

Per la soluzione di queste problematiche i progettisti e gli operatori specializzati possono contare sulla tecnologia Winkler, i cui laboratori di Ricerca e Sviluppo hanno messo a punto un sistema di impermeabilizzazione e di protezione rispondente alle necessità sopra citate, garantendo risultati efficaci e duraturi nel tempo.

Il ciclo d’intervento prevede l’impiego di quattro prodotti, ognuno con specifiche funzioni, al fine di costituire un sistema dalle prestazioni ottimali.

Winfix Wet

Sistema epossi-cementizio a due componenti, tixotropico, appositamente formulato per reticolare anche su sottofondi cementizi umidi, sia all’interno che all’esterno, impiegato per costituire uno strato impermeabile a spinta positiva e negativa. Viene impiegato come “base” del rivestimento all’interno di piscine, applicato direttamente sul sottofondo mediante rullo, pennello o spatola.

In presenza di supporti con piccole irregolarità, queste ultime possono essere ripristinate direttamente con Winfix Wet, aggiungendo al composto una componente di quarzo e impiegando il prodotto come rasatura. Può essere applicato su calcestruzzo, massetti cementizi, pietra naturale, blocchi cementizi e ceramica.

Winfix Universal

Primer universale, bi-componente, a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, senza solventi. Il suo impiego è fondamentale in quanto garantisce la perfetta adesione dei successivi rivestimenti poliuretanici su molte superfici quali, ad esempio: calcestruzzo, materiali cementizi, malte epossi-cementizie e materiali ceramici.

WinPaintT P

Pittura bicomponente protettiva a base di resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa e non ingiallente. Presenta un’ottima resistenza all’acqua dolce, marina e all’acqua clorata, caratteristiche che lo rendono prodotto ideale per l’impiego all’interno di piscine, fontane o vasche per il contenimento di acque non potabili.

WinMat o WinGloss

A conclusione del ciclo di impermeabilizzazione e di protezione delle piscine viene impiegata una finitura trasparente a bassa presa di sporco, in modo da migliorare la pulizia e mantenere più a lungo la resa estetica dei rivestimenti applicati. La finitura potrà essere opaca impiegando WinMat oppure lucida impiegando WinGloss. Entrambi i materiali sono finiture poliuretaniche alifatiche a base acqua, trasparenti.

La resistenza e l’eccezionale durabilità di questi trattamenti definiscono i sistemi resinosi per piscine di Winkler la soluzione ideale per mantenere i manufatti rivestiti in perfetto stato di conservazione, garantendone longevità e durabilità. L’assenza di solventi rappresenta inoltre una concreta attenzione per la salute dell’uomo e dell’ambiente, secondo i canoni della filosofia WinklerSafe.

Tutti i prodotti e i sistemi di Winkler rappresentano soluzioni innovative, costituiti da materiali a base acqua o al 100% di materia attiva e che non contengono solventi, per la tutela della salute dell’uomo e per la salvaguardia dell’ambiente.