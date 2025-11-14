Sistema a cappotto: per l’80% dei progettisti è essenziale per gli obiettivi dell’EPBD

Mercoledì 12 novembre 2025, Milano ha ospitato il settimo EAE ETICS Forum, evento europeo dedicato al sistema a cappotto e al suo ruolo per la sostenibilità in edilizia.

Organizzato da Cortexa ed EAE, l’Associazione Europea per i Sistemi a Cappotto, di cui Cortexa è socio fondatore, l’evento ha visto la presenza di oltre 200 esperti internazionali e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.

Il Forum è stato la cornice ideale per presentare i dati emersi dal terzo sondaggio sulla sostenibilità in edilizia condotta dal Centro Studi Cortexa con il coinvolgimento di oltre 300 progettisti italiani.

«Dai risultati dell’indagine emerge che oggi il Sistema a Cappotto è riconosciuto come soluzione indispensabile per l’efficienza energetica e per il raggiungimento degli obiettivi della EPBD (Direttiva sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia), la cui implementazione richiede sistemi da costruzione efficaci e certificati, incentivi stabili, formazione dei progettisti, disponibilità di imprese qualificate, oltre a una maggiore informazione al pubblico», afferma Stefano Deri, presidente di Cortexa.

I risultati dell’indagine Cortexa

Il Centro Studi Cortexa ha svolto un’indagine su oltre 300 progettisti italiani per comprendere prospettive e ostacoli legati al sistema a cappotto e al suo ruolo per la sostenibilità in edilizia, in relazione anche alla nuova Direttiva EPBD.

Tra i risultati più importanti emerge che: