SAVE THE DATE – Le date dei tre convegni YouTrade nel 2026

Aumenta l’incertezza e per questo cresce il bisogno di informazione. Le imprese chiedono dati e analisi utili per prendere decisioni, a determinare strategie, affrontare la competizione sempre più stringente.

Per questo il 2026 offrirà tre opportunità per la community della distribuzione di materiali e servizi per l’edilizia. Virginia Gambino Editore, accogliendo la richiesta giunta da molti operatori del mercato, è già all’opera per organizzare gli appuntamenti del prossimo anno.

Si comincia con Bari, dove al Nicolaus Hotel per le giornate dell’11 e 12 marzo è in programma il IV Convegno YouTrade Sud.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, che si sono tenute a Lamezia Terme, l’appuntamento con i distributori e la filiera dell’edilizia si sposta nella città pugliese, con un programma che si profila già come molto coinvolgente.

La seconda occasione in calendario è un’assoluta novità: il Primo Convegno YouTrade Roma. La Città Eterna coagula business e interessi che vanno al di là del Grande Raccordo Anulare, e abbracciano tutta l’area del Centro Italia.

Inoltre, proprio l’Urbe è al centro di un sensibile rinnovamento che, inevitabilmente, coagula l’interesse del mondo delle costruzioni.

L’appuntamento con il convegno romano è fissato per l’11 e 12 giugno, allo Sheraton Rome Parco de’ Medici. Anche per questo appuntamento il programma prevede un’informazione tagliata ad hoc sulle esigenze dei distributori, con il coinvolgimento diretto del mondo delle rivendite.

Infine, sarà la volta del XIX Convegno Nazionale YouTrade, ancora una volta ospitato a Villa Quaranta (Ospedaletto di Pescantina, Verona).

Come è avvenuto quest’anno, l’evento prevede due tempi: il primo nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre, seguito dalla cena di business e dalla consegna degli YouTrade Awards.

Il secondo è fissato per venerdì 23 ottobre, con il consueto convegno, che si preannuncia già con interessanti novità. Tre appunamenti da segnare in agenda fin da subito.

Per maggiori informazioni: info@vgambinoeditore.it

oppure telefonare al n. + 39 02/47761275