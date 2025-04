San Marco rinnova il packaging con nuovi formati in plastica riciclata

Cambio di look per l’ampia gamma di soluzioni firmate San Marco, principale brand del gruppo specializzato nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale.

Il restyling è realizzato in collaborazione con Hangar Design Group, hub creativo internazionale che sviluppa strategie e progetti per nuovi mercati.

Il rinnovamento mira a rafforzare l’identità del marchio San Marco con un design minimale ed elegante, mantenendone la riconoscibilità con un miglioramento in visibilità e reputazione.

Dal punto di vista strategico permette di affrontare le dinamiche competitive dei mercati nazionali e internazionali, preservando la distintività dell’offerta.

Il progetto è coerente con il percorso che il Gruppo sta intraprendendo, imponendosi anche nel settore dell’interior design, indirizzandosi verso un’immagine coordinata più uniforme e distintiva.

I nuovi packaging di San Marco 1 di 3

In una fase iniziale il progetto prevede per i contenitori di plastica il passaggio dai contenitori ad anelli a quelli a fascia, caratterizzati dal colore a Pantone metallizzato Greige neutro perlescente e dalla storica fascia rossa e nera.

Una banda cromatica evidenzia le caratteristiche di ogni gamma, dando ordine alle informazioni sui prodotti e mettendone in luce i vantaggi e i plus, a beneficio sia del privato che dell’utilizzatore professionale.

Tutti i nuovi formati sono in plastica riciclata e certificata Plastica Seconda Vita (Psv), attestazione che ne garantisce la tracciabilità e che evidenzia l’impegno verso la creazione di una filiera virtuosa.

Il processo di evoluzione continuerà con il rinnovo degli imballi in metallo.

I vantaggi dei nuovi contenitori includono una maggiore visibilità sugli scaffali, una gestione più efficiente degli aggiornamenti normativi e la conformità al regolamento Clp 1272/2008 sulle etichettature.

di Sara Giusti