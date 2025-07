San Marco Group punta su pitture e vernici conformi ai Cam e certificate

San Marco Group punta su pitture e vernici conformi ai CAM, implementando un sistema articolato di certificazioni riguardante tutti gli aspetti del prodotto che garantisce eccellenza, conformità alle normative italiane e internazionali, e competitività nel settore delle pitture e delle vernici per l’edilizia e l’interior design.

Tutti questi riconoscimenti si traducono in una proposta molto articolata per il mercato, dalle idropitture murali alle finiture decorative e ai sistemi per esterni, che permette a progettisti e applicatori di operare con prodotti all’avanguardia dal punto di vista tecnico e ambientale.

Pitture e vernici conformi ai CAM

I CAM (Criteri Ambientali Minimi) hanno l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre l’impatto lungo tutto il ciclo di vita delle opere e dei prodotti, dalla produzione fino allo smaltimento.

Nel caso delle pitture e vernici per l’edilizia, le proposte per interni ed esterni certificate CAM devono essere prive di metalli pesanti (con limite massimo dello 0,010% sul secco); per quelle destinate agli interni sono inoltre previste soglie specifiche per le emissioni di Voc e formaldeide, verificate secondo norme rigorose.

L’allineamento a questi criteri per San Marco Group è una vera e propria scelta strategica che va oltre il rispetto della normativa: offrire una vasta gamma di soluzioni conformi significa supportare clienti e progettisti nelle gare di appalto pubbliche e nei cantieri sostenuti dai fondi del Pnrr, contribuire alla diffusione di pratiche edilizie sostenibili e rafforzare la competitività sul mercato nazionale e internazionale.

L’ecosistema di certificazioni costruito negli anni da San Marco Group include le più prestigiose del comparto, dall’EPD (Environmental Product Declaration) all’Indoor Air Comfort Gold rilasciata da Eurofins, che rappresenta il massimo standard ottenibile per quanto riguarda le emissioni di composti organici volatili.

L’Indoor Air Comfort Gold ratifica il contributo concreto alla salubrità degli spazi interni abitativi, scolastici, sanitari e professionali ed è inoltre uno strumento strategico per accumulare crediti nei protocolli di rating Leed e Breeam.

San Marco Group è stata la prima azienda italiana del settore a conseguire la certificazione Indoor Air Comfort Gold su un’ampia gamma di soluzioni, confermando il suo impegno concreto e costante verso un’edilizia più sostenibile.

Il portfolio di certificazioni comprende infine la REDcert2, che attesta l’utilizzo di leganti derivati da biomassa secondo l’approccio “mass-balance”, che in fase di produzione prevede la sostituzione delle materie prime fossili con materiale riciclato o bio-based, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2; la Indoor Air Quality classe A+, obbligatoria per la vendita in Francia, e la conformità ai requisiti HACCP per gli ambienti che richiedono standard igienico-sanitari elevati, come quelli dedicati alla lavorazione, allo stoccaggio e alla vendita di prodotti alimentari.