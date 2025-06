Salute e benessere: cosa cercano davvero i consumatori italiani?

In vista del Global Wellness Day, che verrà celebrato il 14 giugno 2025, NielsenIQ presenta il nuovo report dal titolo «Global State of Health & Wellness 2025: Navigating the shift from health trends to lifestyle choices».

La ricerca esamina i comportamenti d’acquisto dei consumatori italiani, e non solo, all’insegna di salute e benessere, prendendo in considerazione temi chiave quali fiducia e influenza, nutrizione, benessere mentale, tecnologia per la salute e acquisti consapevoli.

Secondo la ricerca il 68% dei consumatori dichiara di assumere un approccio proattivo al mantenimento della propria condizione di salute (+4 punti punti percentuali rispetto alla media europea) e, in aggiunta, il 35% è alla ricerca attiva delle novità sul mercato per raggiungere i propri scopi salutari.

Il budget destinato a queste spese è considerevole: quasi la metà degli italiani, infatti, è disposta a spendere dagli 88 ai 400 euro al mese per assicurarsi uno stile di vita volto al benessere.

Capofila tra le priorità dei cittadini del Bel Paese, rispetto a 5 anni fa, è dormire bene, come indicato dal 59% del campione. Un orientamento a lungo termine viene invece preferito dal 58% degli italiani scegliendo l’opzione “invecchiare bene”.

Ad emergere un altro aspetto chiave: i consigli sono ben accetti solo se provenienti dagli specialisti del campo (63%, contro il 44% della media europea). Di contro, solo il 12% dei cittadini si lascia influenzare da pareri provenienti dalle piattaforme social.

Nonostante la centralità e l’attenzione sulla tematica, non mancano gli ostacoli e, in primis, è quello economico a spiccare: la metà dei consumatori (51%, contro il 53% della media europea) afferma che è il costo delle alternative più salutari rispetto alle opzioni standard a giocare da deterrente nella scelta.

In aggiunta, anche la complessità delle etichette viene indicata come barriera dal 16%. Una questione, quella delle etichette trasparenti e di facile ed immediata comprensione, che emerge come un bisogno dei consumatori: il 41% degli intervistati ritiene che le scelte orientate alla salute e al benessere debbano iniziare proprio da qui.

Anche aziende e governi sono chiamati in causa a giocare la loro parte. Alle prime si chiede di garantire che i prodotti salutistici siano accessibili e facilmente reperibili come quelli non salutari (40%), ai secondi invece di regolamentare più da vicino le aziende (ad esempio, standardizzando l’etichettatura sanitaria) per aiutare i consumatori a fare scelte più orientate alla salute (31%).

«Quando si tratta di scelte nella sfera di salute e benessere, emerge chiaramente una ricerca di informazioni affidabili. Oggi, quindi, i brand operanti nel settore devono andare oltre l’innovazione di prodotto e offrire chiarezza, accessibilità economica e ispirare fiducia», osserva Alessandra Gaudino, Senior Consultant – FMCG Customer Success Italy di NielsenIQ.

«I consumatori sono pronti a investire nel proprio benessere ma hanno bisogno di essere orientati. E per le aziende è possibile conquistare la lealtà dei consumatori, anche nei segmenti premium, assicurandosi che l’intero portafoglio prodotti abbia un focus sul benessere, sia eticamente realizzato, sostenibile e socialmente responsabile».

Produttori e retailer devono connettersi con consumatori sempre più informati e con una visione olistica del benessere, che passa anche e soprattutto da ciò che viene messo in tavola, eliminando i cibi ultra processati.

Oggi, il concetto di benessere abbraccia anche i temi della sostenibilità e responsabilità sociale, che diventano sempre più interconnesse nella visione dei consumatori. In linea con i trend globali, il 61% degli intervistati in Italia sarebbe disposto a pagare di più sia per articoli eticamente prodotti (commercio equo, cruelty-free, maggiore benessere animale) sia per prodotti considerati responsabili dal punto di vista sociale (a sostegno di comunità, popolazioni vulnerabili, …).

Stando alle rilevazioni di NielsenIQ e GfK, il 74% degli italiani preferirebbe un prodotto tech con funzionalità aggiuntive per la salute e il benessere. Viene evidenziata anche la propensione ad utilizzare dispositivi digitali o un’applicazione che monitora automaticamente la salute quotidiana. Inoltre, se per il 68% ad orientare la scelta di acquisto è in primo luogo il prezzo (67%), il 57% degli italiani stanzia un budget annuo per questa categoria di prodotti che si attesta tra gli 88 e i 400 euro.