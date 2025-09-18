Saint-Gobain Italia a Safety Expo con le sue soluzioni per la protezione dal fuoco

Fino a venerdì 18 settembre 2025, Saint-Gobain Italia è presente a Safety Expo (Pad. B Stand A24), la fiera di riferimento in Italia per la prevenzione incendi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso a Bergamo.

Tutte le soluzioni proposte da Saint-Gobain Italia a Safety Expo sono pensate per costruire edifici energeticamente efficienti, in grado di ridurre consumi ed emissioni inquinanti, e offrire una protezione affidabile e duratura, coniugando sicurezza, comfort e prestazioni estetiche.

Vasta l’offerta di soluzioni presentate, tra cui:

Con il marchio Gyproc:

l’intonaco leggero per la protezione dal fuoco di strutture portanti e solai Gyproc Igniver; i sistemi per esterno con lastre Gyproc Glasroc X: parete di tamponamento a secco, controparete esterna a secco e fascia di separazione; i sistemi per interno con lastre Gyproc Fireline, controparete interna a secco in aderenza, controparete interna a secco in semi-aderenza, parete interna a secco;

Con il marchio Weber:

il sistema di isolamento a cappotto in lana di vetro (classe di resistenza al fuoco A2-s1,d0) webertherm comfort G3;

Con il marchio Isover:

i sistemi per la protezione passiva dal fuoco negli impianti U Protect; i sistemi Climaver; sistemi Roofing con membrane bitume-polimero con classificazione Broof (t4) e Broof (t2);

Con il marchio Vetrotech:

vetri ad alta resistenza al fuoco e ad elevata sicurezza.

Oltre alla parte espositiva, Saint-Gobain Italia il 18 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle 13.00, partecipa al seminario «Sicurezza, sostenibilità e comfort: l’approccio integrato per la progettazione e riqualificazione degli edifici», momento di approfondimento che mette al centro l’importanza di un approccio multidisciplinare alla costruzione e alla riqualificazione.